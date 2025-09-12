Ítéletet mondott a hírhedt amerikai valutaalap Romániáról, ebből már látszik: Magyarország elsüvít mellette – oda a román jólét, fenyeget a bóvli

A Romániában sorjázó megszorítások máris irdatlan inflációt és a bérek értékének megcsappanását okozták, jövőre biztosan folytatódnak, és a Nemzetközi Valutaalap Romániába látogató delegációja pénteki közleményében arra mutatott rá: 2027-től további „költségvetési konszolidációra” lesz szükség. Azaz még több megszorításra. Az IMF közleményéből kiderült az is: a Valutaalap előrejelzéseiben hatalmas változás állt be a korábbi „sztártanuló” gazdasági növekedési kilátásait illetően, és úgy látják, Magyarország Románia elé kerül. A román életszínvonal növekedése pedig nagy büszkeség volt.

Román életszínvonal: nem karnevál, máris tüntetnek a tanárok a megszorítások ellen Bukarestben, és az IMF szerint még évekig menni kell a „konszolidációnak” / Fotó: AFP

Az IMF ezután készíti el részletes jelentését és előrejelzéseit, a Bloomberg idézte közlemény azonban már tartalmazza a várható fő megállapításokat.

Ezek nem túl fényes jövőt vetítenek a keleti EU-tag lakói számára, akik csütörtökön azzal szembesültek, hogy a román statisztikai hivatal összesítése szerint augusztusban a tipikus közép-európai szintek több mint duplájára, 9,9 százalékra hágott az infláció, és várhatóan még tovább emelkedik szeptemberben. Sőt: az Antena3 CNN friss értesülései szerint Ilie Bolojan kormányfő nem szándékozik meghosszabbítani az alapvető élelmiszerekre szeptember 30-ig érvényes ársapkát, azaz október 1-től újabb áremelések sorozata következhet.

Az infláció felpörgését az adóemeléseket is tartalmazó megszorítások okozzák, amelyekre azért van szükség, mert az életszínvonal emelkedését mesterségesen fenntartó költekezés hatalmasra duzzasztotta a költségvetés hiányát.

A már futó megszorításokon felül még évi 840 milliárdot venne el a románoktól az IMF

Az IMF-hírrel párhuzamosan érkeztek a román folyófizetési-mérleg júliusi adatai, amelyek azt mutatják, hogy ezen a téren is nagy a baj: a román árukülkereskedelem hatalmas hiánya miatt az év első hét hónapjában 17,2 milliárd eurós deficit keletkezett. A pénztárcák megcsappannak, de a román államadósság még így is tovább nő: a múlt még sokáig kísért. Ha az IMF-re hallgatnak, még évekig.

A Valutaalap közleményében azt vetíti előre, hogy ha nem teszik még mélyebbé „a fiskális konszolidációt” (azaz még fájdalmasabbá a megszorításokat), a GDP-arányos államadósság 2030-ra elérheti a rekord 70 százalékot. 2023 végén kiadott jelentésében az IMF 2022-re még 50,5 százalékot mutatott ki.