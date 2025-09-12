Ítéletet mondott a hírhedt amerikai valutaalap Romániáról, ebből már látszik: Magyarország elsüvít mellette – oda a román jólét, fenyeget a bóvli

A Romániában sorjázó megszorítások máris irdatlan inflációt és a bérek értékének megcsappanását okozták, jövőre biztosan folytatódnak, és a Nemzetközi Valutaalap Romániába látogató delegációja pénteki közleményében arra mutatott rá: 2027-től további „költségvetési konszolidációra” lesz szükség. Azaz még több megszorításra. Az IMF közleményéből kiderült az is: a Valutaalap előrejelzéseiben hatalmas változás állt be a korábbi „sztártanuló” gazdasági növekedési kilátásait illetően, és úgy látják, Magyarország Románia elé kerül. A román életszínvonal növekedése pedig nagy büszkeség volt.
Az IMF ezután készíti el részletes jelentését és előrejelzéseit, a Bloomberg idézte közlemény azonban már tartalmazza a várható fő megállapításokat.
Ezek nem túl fényes jövőt vetítenek a keleti EU-tag lakói számára, akik csütörtökön azzal szembesültek, hogy a román statisztikai hivatal összesítése szerint augusztusban a tipikus közép-európai szintek több mint duplájára, 9,9 százalékra hágott az infláció, és várhatóan még tovább emelkedik szeptemberben. Sőt: az Antena3 CNN friss értesülései szerint Ilie Bolojan kormányfő nem szándékozik meghosszabbítani az alapvető élelmiszerekre szeptember 30-ig érvényes ársapkát, azaz október 1-től újabb áremelések sorozata következhet.
Az infláció felpörgését az adóemeléseket is tartalmazó megszorítások okozzák, amelyekre azért van szükség, mert az életszínvonal emelkedését mesterségesen fenntartó költekezés hatalmasra duzzasztotta a költségvetés hiányát.
Az IMF-hírrel párhuzamosan érkeztek a román folyófizetési-mérleg júliusi adatai, amelyek azt mutatják, hogy ezen a téren is nagy a baj: a román árukülkereskedelem hatalmas hiánya miatt az év első hét hónapjában 17,2 milliárd eurós deficit keletkezett. A pénztárcák megcsappannak, de a román államadósság még így is tovább nő: a múlt még sokáig kísért. Ha az IMF-re hallgatnak, még évekig.
A Valutaalap közleményében azt vetíti előre, hogy ha nem teszik még mélyebbé „a fiskális konszolidációt” (azaz még fájdalmasabbá a megszorításokat), a GDP-arányos államadósság 2030-ra elérheti a rekord 70 százalékot. 2023 végén kiadott jelentésében az IMF 2022-re még 50,5 százalékot mutatott ki.
A közlemény nem is csak 2027-re javasol további megszorítást, hanem még évekig:
Ha ezt a 2024-es GDP-re vetítették, mindez azt jelenti, hogy az idei és jövő évi megszorításokon felül 2027-től négy évig évente magyar forintban kifejezve 840 milliárdos megszorítást szeretne látni Romániában az IMF kiadáslefaragások és/vagy adóemelések formájában.
Van további rossz hír is, ami a románok önérzetének is árthat, legalábbis azokénak, akik büszkén emlegették a gazdaság és az életszínvonal emelkedését a szomszéd magyarokhoz képest.
A Valutaalap azt jósolja, hogy a román gazdasági növekedés mindössze 1 százalék lesz idén és 1,4 százalék jövőre. Ez irgalmatlan változást jelent ahhoz képest, amit 2023 végén jövendöltek . Akkor még úgy számoltak, idén 3,6 százalékkal bővülhet a román GDP, az azt követő években pedig még ennél is rendre valamivel gyorsabban.
A friss, alig kéthetes IMF-előrejelzés a magyar gazdaság növekedésére 2025-re 0,7, 2026-ra 2 százalék. (A magyar kormány erre az évre 1 százalék körüli bővülést vár.) A 2026-ot követő években a magyar gazdaság a pesszimista IMF szerint is évi 2 százaléknál gyorsabban növekedhet. Románia számára ezekre az évekre a pénteki jelentés nem tartalmaz számokat, de ha abból indulunk ki, hogy folytatódó megszorításokat javallnak, ez nem sugall erőteljes növekedést. Azaz Magyarország minimum évekig túlnövekedheti elszabadult optimizmusú keleti szomszédját.
Ha bukna a megszorító politikát népszerűtlensége ellenére is tovább vivő kormány, vagy kormányok és nem halad tovább a „konszolidáció”, annak az IMF közleménye szerint a következő a kockázata:
Az állam adósságbesorolásának leminősítése kockázat marad a 2025–2026-ra tervezett fiskális konszolidáció végrehajtását és a közpénzügyek középtávú fenntarthatóságát illetően a magas költségvetési hiány miatt.
Alacsonyabb hitelminősítés Románia esetében már a bóvli státuszt jelentené, azaz a befektetésre nem ajánlott kategóriát, ami durva sokkal járhatna a lej, a román részvények és állampapírok árfolyamai számára és még tovább rontaná az állami pénzügyek helyzetét.
Ennek számunkra is van relevanciája.
Lengyelországot is hitelleminősítés fenyegeti, a felduzzasztott védelmi költségvetés megnövelte a költségvetés hiányát, miközben a régióban Szlovákia is megszorításokra kényszerül. A régió piacain akár egyetlen hitelleminősítés sokkja is végigsöpörhet, Magyarország pedig ilyenkor, ha nálunk nincs is baj, mindig kiemelkedő „jelölt”, piacai jó megközelíthetősége és forgalma és viszonylag magas államadóssága miatt.
