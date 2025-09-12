Deviza
EUR/HUF390.47 -0.27% USD/HUF332.67 -0.33% GBP/HUF451.26 -0.41% CHF/HUF417.71 -0.38% PLN/HUF91.79 -0.27% RON/HUF77.03 -0.25% CZK/HUF16.06 -0.06% EUR/HUF390.47 -0.27% USD/HUF332.67 -0.33% GBP/HUF451.26 -0.41% CHF/HUF417.71 -0.38% PLN/HUF91.79 -0.27% RON/HUF77.03 -0.25% CZK/HUF16.06 -0.06%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX101,199.84 -1.06% MTELEKOM1,868 0% MOL2,850 -1.99% OTP29,200 -1.35% RICHTER10,180 +0.2% OPUS530 -2.03% ANY7,320 -2.92% AUTOWALLIS157 -0.95% WABERERS5,080 -0.39% BUMIX9,440.18 -0.79% CETOP3,471.58 -0.35% CETOP NTR2,162.7 -0.35% BUX101,199.84 -1.06% MTELEKOM1,868 0% MOL2,850 -1.99% OTP29,200 -1.35% RICHTER10,180 +0.2% OPUS530 -2.03% ANY7,320 -2.92% AUTOWALLIS157 -0.95% WABERERS5,080 -0.39% BUMIX9,440.18 -0.79% CETOP3,471.58 -0.35% CETOP NTR2,162.7 -0.35%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
EMAG
leányvállalat
Románia
Prosus
raktár

Eladja a román multi a hatalmas magyarországi raktárját: nincs nála nagyobb a régióban

Az eMAG magyarországi szerkezetátalakítási programja keretében az elmúlt időszakban bezárta itteni fizikai üzleteit, és értékesíteni szeretné a Budapest közelében található, 100 millió eurós ráfordítással létesített raktárbázisát is.
VG
2025.09.12, 18:00
Frissítve: 2025.09.12, 18:04

Az eMAG eladja több mint 100 000 négyzetméteres, Dunaharasztiban található magyarországi raktárát, amely az első ilyen, Románián kívül épült komplexum volt, egyben a régió legnagyobb logisztikai központja, amelybe 100 millió eurót fektetett be a cég – derül ki a Profit.ro cikkéből. A tranzakciót jövő áprilisig szeretnék lebonyolítani – teszi hozzá az Origo.

The,Logo,Sign,Of,Emag,Online,Retail,Shop,Store,In
Az eMag magyarországi raktárbázisától is megválik / Fotó: Cristi Dangeorge / Shutterstock

Az eMAG átszervezi magyarországi érdekeltségét

A Prosus, az eMAG többségi részvényese, tavaly nyár óta szerkezetátalakítási programot hajt végre veszteséges magyar leányvállalatánál, ennek keretében adja el itteni raktárát is. A program részeként az eMAG az elmúlt időszakban átszervezte a magyarországi üzletágat, többek között eszközértékesítés és fizikai üzletek bezárása révén – ezek közül az utolsó a múlt hónapban szűnt meg. 

A raktárat 2023 decemberében avatták fel, és az ingatlant jelenleg 94 millió dolláros értéken tartják nyilván, ami az eredetileg befektetett összeg alatt van.

A Prosus kétmillió dolláros veszteséget könyvelt el az eMAG Hungary szerkezetátalakítása során a 2025-ös pénzügyi évben, amely március 30-án zárult. 

A vállalat azonban azt állítja, hogy a szerkezetátalakítási intézkedések segítettek nyereségessé tenni a leányvállalatot a pénzügyi év második felében. 

Az eMAG Hungary 9,9 milliárd forintos veszteséget jelentett a teljes 2025-ös pénzügyi évre vonatkozóan a Forbes Hungary adatai szerint. Január óta az alkalmazottak száma 458-ról kevesebb mint a felére csökkent.

Az eMAG csoport forgalma összességében azonban növekedett – erről itt olvashat bővebben.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu