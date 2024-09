Szombattól újra olcsóbban tankolhatunk, elégedett a minisztérium

A benzin nagykereskedelmi ára szombaton bruttó 7 forinttal mérséklődik, a gázolajért pedig bruttó 4 forinttal fizetnek majd kevesebbet a kutak – írja a Holtankoljak.hu, hozzátéve, hogy ennek következtében végre a dízelből is 600 forint alatt tankolhatunk. Ezzel már a Nemzetgazdasági Minisztérium is elégedett, meg is dicsérte a kereskedőket.