Varga Mihály: elzárkózás helyett gazdasági semlegességre van szükség

Magyarország a másfél évtizeddel ezelőtt meghirdetett keleti nyitással szakított az egyoldalú gazdaságpolitikával – jelentette ki Varga Mihály, miután hivatalában fogadta Baghdad Amreyevet, a Türk Befektetési Alap elnökét. A pénzügyminiszter kiemelte: hazánk a gazdasági semlegességének is köszönheti, hogy méretéhez képest kiemelkedő az exportteljesítménye, magas beruházási rátával és versenyképes adórendszerrel bír.

Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A tárcavezető emlékeztetett: a Türk Államok Szervezetével ápolt gazdasági kapcsolataink folyamatosan erősödnek, az idén júliusban véglegessé vált tagságunkkal pedig új szintre léptek.

Ezt alátámasztja az is, hogy az elmúlt másfél évtizedben hazánk és a türk államok között 162 százalékkal nőtt a kereskedelmi forgalom, tavaly már átlépte az ötmilliárd dollárt.

Varga Mihály kiemelte: az együttműködés elsődleges célja, hogy a már meglévő jó kapcsolatokat tovább fejlesszük olyan területeken is, mint az energetika, a vízügy, a mezőgazdaság vagy az oktatás. Az isztambuli székhelyű Türk Befektetési Alap célja a régión belüli kereskedelem fokozása, ami a szállítási láncok segítése mellett a közös fejlesztések támogatására is nagy hangsúlyt fektet. A pénzügyminiszter emlékeztetett arra is: a magyar gazdaság növekedése minden előrejelzés szerint az Európai Unió élvonalában lehet a következő években. A fenntartható bővülésben kiemelt szerepet játszanak azok az értékes kapcsolatok, amelyekre a keleti nyitás politikájával tettünk szert – emelte ki a miniszter. Magyarország elkötelezett amellett, hogy megőrizze a gazdasági semlegességét, így a jövőben is arra fogunk törekedni, hogy a blokkosodás helyett fenntartsuk hazánk vonzerejét a nyugati és keleti piacokon egyaránt – tette hozzá.