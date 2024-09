Varga Mihály: nem sikerült a bojkott, Budapesten lesz megtartva az uniós csúcs

Vannak eredmények, amelyekhez nem nyúlhat a kormány

„Vannak eredmények, amelyekből nem kíván a kormány visszalépni” – mondta a miniszter az augusztusi hiányadat kapcsán, hozzátéve, hogy nem hoznak olyan döntést, amellyel a potenciális növekedést rombolnák. Ezért a nyugdíjkifizetések is például maradnak. Emlékeztetett rá, hogy 80 százalékról 65 százalékra mérsékelték az államadósságot, ami azóta is mozgásteret ad a kormánynak. Varga Mihály szerint nincs likviditási problémája az államnak, jelenleg is több mint 3000 milliárd forint van a kormány kesz számláján.

Stabil, konszolidált helyzetben vagyunk

– mondta a tárcavezető.