A Yettel lemérte, hét-nyolc perc alatt lehet valakiből előfizető – ezt mondja a cég a mobilozás iskolai korlátozásáról

Tatabányányi embert kellett kiszolgálnia a Yettelnek a nemrégiben véget ért Sziget Fesztiválon. Miért fontos egy telekommunikációs vállalatnak, hogy egy ilyen rendezvény partnere, és egy ikonikus elektronikus zenei partihelyszín névadója legyen?

Kovács András: A Yettel még mindig egy új márkának számít a hazai telekom piacon, és bár ismertsége a bevezetést követően hamar elérte az országos szintet, most eljött az idő, hogy ne kizárólag telekommunikációs kontextusban legyen jelen, hanem olyan felületeken is találkozzanak vele az emberek vele, ahol alapvetően más miatt vannak ott. A Sziget egy ikonikus fesztivál, a Colosseum pedig a rendezvény egyik ékköve, ezért nagy öröm, hogy éppen ennek a helyszínnek lehettünk a névadó szponzorai idén. Három évre állapodtunk meg erről a névadói szerepkörről, a fesztiválra ráadásul nem csak márkajelenléttel érkeztünk, hanem komoly hálózatfejlesztést is végeztünk a lehető legjobb mobilélmény biztosításáért. A majdnem egyhetes teszten jól vizsgázott a hálózatunk, amelyet hat darab extra bázisállomással és 5G-vel erősítettünk meg a Sziget hetére. A látogatók kétszázszor annyi időt telefonáltak, és 1200-szor annyi mobiladat-forgalmat bonyolítottak, mint egy átlagos, fesztiválmentes napon ugyanezen a területen.

Yettel: jól vizsgázott a hat darab extra bázisállomás és az 5G a Sziget Fesztiválon / Fotó: Sziget

Mennyire volt ingoványos talaj az 5G a kezdetekben?

Mészáros Attila: A visszafogott, racionális fejlesztés mellett tettük le a voksunkat. Amikor öt-hat évvel ezelőtt az iparágban elkezdtek róla beszélni, inkább a felhajtás volt nagy körülötte azzal kapcsolatban, hogy kinek és miért lesz jó ez a korszakalkotó technológia. Akkor azt mondtuk, náluk akkor lesznek 5G-s bázisállomások, ha megjelennek Magyarországon az erre képes mobiltelefonok és megvan hozzá az úgynevezett use case is, vagyis, hogy mire fogják használni a lakossági és céges ügyfelek. Tavaly jutottunk el oda, hogy a Yettelnél végre kijelenthettük, nem csak a sávszélesség a nagyobb a korábbinál, hanem az 5G-re építve több új szolgáltatást is tudunk kínálni az ügyfeleknek.

Összesen négyezer bázisállomáson nyújtunk szolgáltatást itthon, ebből több mint kilencszáz működik 5G-n, ráadásul túlnyomó részben a valódi, nagysebességű 5G-t kínáló magasabb frekvencián, 3600 MHz-es sávban.

Mire számítanak, hogyan kell elképzelni egy felhasználót a jövőben?