Alkohol, cigaretta, üzemanyag: így emelkedne az adó 2025-től

Automatikus adóemelést vezet be több adónál is a kormány. A parlamentnek benyújtott törvényjavaslat szerint 2025-től minden évben az infláció mértékével nő a szeszes italok, dohánytermékek és üzemanyagok tételes jövedéki adója, továbbá a gépjárműadó, valamint a regisztrációs adó is – vette észre a Bank360.hu.

Alkohol, cigaretta, üzemanyag: ilyen lesz az adóemelés 2025-től / Fotó: Szendi Péter

A Pénzügyminisztérium közleményében ugyan nem szerepelt, de a szerdán a parlamentnek benyújtott adótörvényjavaslat igazi innovációt vezet be az adók automatikus emelésére. 2025-től több adó és illeték mértéke minden évben automatikusan növekszik az infláció mértékével, anélkül, hogy a törvényeket újra módosítani kellene ehhez. A Bank360.hu szerint jövőre a legjobban

az autósoknak fog fájni az újítás, hiszen a jövedéki adók mellett a regisztrációs adónál, a gépjárműadónál és a gépjárművek átírási illetékénél vezetik be először ezt a módszert.

Az infláció nemcsak az adózók bevételeit értéktelenítette el jócskán az elmúlt években, hanem a tételesen, tehát nem százalékban, hanem konkrét forintösszegben meghatározott adókét is. A Pénzügyminisztérium az inflációkövető adóemelés bevezetésével megoldja a saját problémáját, ráadásul egy olyan megoldást alkalmaz, amivel nem lesz szüksége ezeknél az adóknál rendszeresen törvényt módosítani, ha be akarja hozni a költségvetési bevételekben az infláció hatását.

Az adóemelés miatt a fogyasztók hátán csattan az ostor A Független Benzinkutak Szövetsége szerint már így is magas az üzemanyag árának adótartalma, és a kormány terve miatt a kis benzinkutak is nehéz helyzetbe kerülnek. A kormány arra kötelezné a benzinkutakat, hogy a 2023-as eladásaik után jóval magasabb adót fizessenek meg az Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszer keretében, ezért emelte fel a szavát az érdekvédelmi egyesület.

Az automatikus adóemelés szerint 2024-et követően az érintett adók mértéke a tárgyévet megelőző évi adó mértékének a tárgyévet megelőző év július hónapjára vonatkozó, a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett fogyasztóiár-index előző év azonos időszakához viszonyított változásával valorizált (azaz emelt) összege.