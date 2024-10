Ötöslottó: kisorsolták a számokat – ezekkel lehetett nyerni

Szombat kora este ismét sorsoltak az ötös lottón, az eseményt a Duna Tv ezúttal is élőben közvetítette.

Ötöslottó: kisorsolták a számokat – ezekkel a számokkal lehetett nyerni / Fotó: Shutterstock

A szűk órás műsor fináléja az ötöslottó-húzás, amelyet ezúttal is sok százezren vártak Magyarországon. Nem véletlenül, hiszen előtte már 39 héten keresztül nem találta el senki a nyerőszámokat. A mostani a negyvenedik alkalom volt és nincs új a nap alatt:

ezúttal se talált gazdára a főnyeremény.

Nem kevés pénzről lett volna szó, több mint nettó 5,9 milliárd forint volt a tét. Azonban ehhez a

20-as,

a 44-es,

a 72-es

a 73-as

és a 82-es

számot kellett volna választani. Ez azonban egyetlen egy játékosnak sem jutott az eszébe. Mindez azt jelenti, hogy a nyeremény tovább halmozódik, jövő szombaton már 6,222 milliárd forint lesz. Ez hatalmas összeg, de volt már ennél nagyobb: az idén február 24-én valaki 6,5 milliárd forinttal gazdagodott, miután helyesen adta fel a 4, 15, 47, 59, 83 számsort.

A Jokernél azonban egészen más a helyzet. Az 1, 7, 2, 7, 2, 4-es kombinációt ketten is eltalálták, így ők 112 136 590 forintot nyertek. A nettó nyereményösszeg a jövőhéten 40 millió forint. De sokan mások is milliókat nyertek az ötöslottón. Négy találatosból ugyanis 17 szelvényt is találtak, az ő nyereményük 3 845 610 forint.

Bár lottómilliárdost most se avathatott az ország, érdemes lehet feleleveníteni, hogyan juthatnak hozzá a nyertesek a pénzükhöz. Ezt az alábbi cikken foglaltuk össze, éppen a februári rekordnyeremény apropóján.