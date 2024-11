Temu-adó: eltűnhetnek egyes online platformok jövőre Magyarországról

Innentől a Temu is fizet kiskereskedelmi adót

Az új szabályok szerint viszont

a platformüzemeltető, például a Temu árbevételét kell vizsgálni akkor, amikor a kiskereskedelmi adót fizetik. Azaz nekik is fizetniük kell majd Magyarországon kiskereskedelmi adót, ha a megrendelt árut Magyarországra szállítják ki,

és a kiskereskedelmi adó számítása során a platformüzemeltető teljes éves magyarországi forgalma lesz az adó alapja, ami a nagyon nagy ugrásokkal növekvő sávos adórendszer miatt akár tetemes adófizetési kötelezettséget is eredményezhet – hívja fel a figyelmet a szakértő.

Az a 3-4 százalékos kiskereskedelmi különadó, amelyet a platformokra kiszabtak, várhatóan az árakban is visszaköszön – véli Fischer Ádám, aki szerint, ez esetleg azt is eredményezheti, hogy valamelyik online piactér kivonul Magyarországról,

mivel úgy ítéli meg, hogy innentől nem éri meg neki az üzlet.

Szigorú szankciók

A már az idén életbe lépett új szabályozás szerint egyébként a platformot üzemeltetőnek adóalanyként 15 napon belül be kell jelentkeznie az adóhatóságnál, ahová az idei júliusi adatok szerint Magyarországon több mint száz platformüzemeltető regisztrálta magát. A szakértő szerint erre is nagyon kell hogy figyeljenek az online piacteret üzemeltetők, ugyanis januártól új és nagyon súlyos szankciója lesz annak is, ha egy platformüzemeltető nem jelentkezik be a NAV-hoz, és nem fizeti be a kiskereskedelmi adót: az adóhatóság elérhetetlenné teszi az internetes felületét.