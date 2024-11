Kiszivárgott: ez lehet a 2025-ös minimálbér-megállapodásban

Adócsökkentést kértek a munkaadók

Ennek ellenére Perlusz László, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének főtitkára lapunknak nem zárta ki, hogy két számjegyű mértékben emelkedjen a minimálbér 2025-ben, bár azt is hozzátette, hogy ehhez a kormányzatnak is hozzá kell járulnia, ha nem is adócsökkentés, hanem valamilyen kkv-kat segítő támogatásokon keresztül. Anélkül a vállalkozók csak 8 százalékos csak emelést adnának meg.

Végül most hétfőn jöhetett el az áttörés a tárgyalásokon, amikor mindhárom oldal tett engedményeket, és elindult a megállapodás szövegezése. Hogy mennyire hektikus volt a tárgyalások menete az elmúlt hetekben, az is jól mutatja, hogy még szerda délelőtt is úgy tűnt, hogy kudarcba fulladnak az egyeztetések, miután a munkavállalói oldal számára elfogadhatatlan ajánlatot tettek le a vállalkozók.