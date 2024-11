Márton-napi szokásoknak hódolhatunk ismét: borvacsorák, felvonulások várnak mindenkit országszerte

Ezen a hétvégén újra megrendezik, és vasárnapig tart a pincejárás a Pannonhalmi borvidéken, ahol több pincészet is ekkor mutatja be először újborait. Péntek a ráhangolódás napja, a szombati erős menet után a vasárnap a levezetésé. Itt szakvezetéses pincelátogatások, borkóstoló nélkül és borkóstolással, Márton-napi borvacsorák, finom falatok szerepelnek a kínálatban.

Márton-napi mulatságot tartanak 9–10. között Szentendrén, a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban is. A Szent Márton Újborfesztivál és Libatoron a látogatók megismerhetik Szent Márton életét, érdekességeket tudhatnak meg a libakultusz eredetével kapcsolatban, de bepillanthatnak a vidám őszi társas munkák légkörébe is. Itt mesemondás, történelmi-irodalmi borműhely, őszi csemegék és kézműves termékek vására színesíti a programot, emellett a gyerekek kézműves-foglalkozásokon vehetnek részt, ahol lámpást is készíthetnek a Márton-napi felvonuláshoz. A Skanzen étteremben ízletes libaételek várják az érdeklődőket.