Módosul a családtámogatás, jelentősen változik a CSOK Plusz és a Babaváró

A Csok Plusz tervezetének változtatása 2024. december 31-ig egyedülálló lehetőséget biztosít azoknak a családoknak, ahol 2024. január elseje előtt született meg a baba, de eredetileg a szülés várható időpontja 2023. december 31-ét követő dátum volt.

Változik CSOK Plusz, és a babaváró / Fotó: Hegedűs Márta / Mediaworks

A tervezet alapján ugyanis

ezek a babák az idei évben beadott kérelmek esetében vállalt gyermekeknek minősülnének a kölcsön igénylése és az elérhető kedvezmény szempontjából is.

Vagyis a kérdéses család akkor is fel tudná venni a támogatott hitelt, ha további babát már nem vállalna. A törlesztés szüneteltetése is járna ezen „teljesült baba” után. Ez egyben azt is jelenti, hogy egy újabb gyermekkel már a 10 millió forint tartozáselengedésre is jogosult lehetne a házaspár.

Ez a javaslat teljesen érthető a Bankmonitor szakértői szerint, hiszen a kérdéses családok mondhatni a koraszülés miatt eshettek el a kérdéses kölcsöntől vagy épp az ahhoz kapcsolódó magasabb támogatási szinttől.

Emellett nem kellene a kölcsön teljes futamideje alatt teljesíteni az utólagos feltételeket. A tervezet alapján nem a kölcsön teljes futamidejére, hanem csak tíz évre jegyeznék be a állam javára az elidegenítési és terhelési tilalmat és a jelzálogjogot.

Azért fontos ez, mert ez alatt az időszak alatt kell teljesíteni a támogatáshoz kapcsolódó utólagos feltételeket. Többek között a család alapesetben nem adhatja el, nem költözhet el, nem bonthatja le, nem adhatja át másnak használatra lakását.

Babaváró – könnyítések jönnek

Ugyan az alapvető feltételeket, előírásokat nem érinti a módosítás, mégis sokan örülhetnek a Babaváró változtatásának.

Ha az ötödik évet követően születne a futamidő alatt az első gyermeke a párnak, akkor újra járhat a kamatmentesség.

Az érvényes szabályozás szerint ha nem születne gyermeke a párnak a futamidő első öt évében, akkor a kamatmentességet elvesztik, a kölcsönt piaci kamat mellett kellene tovább törleszteni. Sőt az addig kapott kamattámogatás után büntetést kell fizetni az államnak – ezeken az előírásokon lazít jelentősen a tervezet.