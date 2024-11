Sok százezer forint ingyenpénzzel csábítanak a bankok – érdemes körbenézni

Valóságos harc alakult ki a bankok között, hogy megnyerjék a 30 év feletti nők bizalmát, ugyanis szűk két hónap múlva kivezetik a babavárót. Nekik és a többi igénylőnek is érdemes kihasználni, hogy a bankok már több százezer forintos jóváírásokat is kínálnak a szerződéskötésért, és ezzel akár rögtön 3-4 havi törlesztőrészletet is megspórolhatnak a hitelfelvevők - derül ki a Bank360.hu összeállításából.

Pluszpénz jár a Babaváróhoz

Fotó: Shutterstock

Januártól tovább szűkül a babaváró hitel igénylésére jogosultak köre, 2025-től már csak akkor lehet felvenni a legfeljebb 11 millió forintos kamatmentes kölcsönt, ha a házaspár nő tagja 30 év alatti.

Év végéig még azonban azoknak is nyitott a lehetőség, akik 30 felett vannak és igazolják a legalább 12 hete tartó terhességet.

Így arra lehet számítani, hogy az év végéig hátralévő két hónapban ők megélénkítik a kereslet a babaváró iránt.

Az igénylőknek érdemes kihasználni, hogy a bankok gáláns akciókkal igyekeznek magukhoz vonzani a babavárós ügyfeleket. Az együttes kedvezmények akár a 200 ezer forintot is meghaladhatják. A Bank360.hu összesítette, melyik hitelintézet mit kínál jelenleg a babavárót igénylő ügyfeleknek.

Kedvezményhegyek a pénzintézeteknél

A Gránit Bank több különböző kedvezményt is ad azoknak a babavárósoknak, akik a Gránitot választják, amelynél akár 30 perc alatt online is igényelhető a hitel, és szerződéskötés is lebonyolítható a videóbankon keresztül.

A sikeres folyósítás után 160 ezer forint jóváírást kapnak a párok,

amennyiben 2024. november 1. és december 19. között benyújtják az igénylést, a folyósítás pedig legkésőbb 2025. január 31-ig megtörténik.

Emellett a szelfis számlanyitásért érvényesíthető kedvezménnyel is kiegészíthető a jóváírás, amely akár plusz 80 ezer forintot is jelenthet a párnak, ha mindketten teljesítik ennek a jóváírásnak a feltételeit is. Ez összesen 240 ezer forint jóváírást jelenthet. A szelfis számlanyitásért kapható pénz feltételei közé tartozik





Az Erste Bank 150 ezer forintos jóváírási akciót hirdet,

ennek a feltétele, hogy az igényelt hitelösszeg elérje a maximális 11 millió forintot, illetve, hogy a főadós vagy az adóstárs a folyósításkor rendelkezzen az Erste Banknál vezetett bankszámlával és azt fenn is tartsa a kölcsön futamideje alatt. Ha a hitellel együtt Erste Max Hitelkártyát is igényel a pár Babaváró csomaggal, az első évben 10 százalék visszatérítést ad a bank a vásárlások után öt vezető bababoltnál.