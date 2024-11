Nagy lehetőség Magyarország számára Trump – erősödhet a gazdasági együttműködése

Az EU-csúcs hangulatáról szólva azt mondta, a legfontosabb országok vezetői beismerték, hogy ez új helyzet, Európa békét akar, alkalmazkodni és stratégiát kell kialakítani, amihez diskurzusra van szükség.

Orbán Balázs szólt az európai versenyképesség hanyatlásáról is, amely "olyan méreteket öntött, hogy az Amerikai Egyesült Államokhoz képest nagy lemaradást szedett össze". Hangsúlyozta: a budapesti nyilatkozat alapján az Európai Tanács megpróbálja rávenni a brüsszeli intézményeket, hogy "ne ideológiai kérdésekkel foglalkozzanak, hanem az európai embereket érintő energetikai, gazdasági, technológiai, munkaerőpiaci kérdésekkel". Ebben a magyar elnökség egy "bravúros" előkészítő munkával egységet tudott teremteni - fűzte hozzá.

A miniszterelnök politikai igazgatója beszélt arról is, hogy

Franciaországban, Németországban és Spanyolországban "politikai bizonytalanság" van,

és emiatt "vezetési probléma" van az egész EU-ban is. Mint mondta, a német kormány irányvesztése negatív hatással van a magyar gazdasági lehetőségekre is. Nem csak Németország, hanem Európa számára is fontos a jövő évi választás - tette hozzá.

A műsorban szó volt a Szegeden épülő BYD gyárról is, amelyről Orbán Balázs úgy vélekedett, hogy a fejlesztés egy "új motor" a magyar gazdaságnak, és a gyárban készülő autók az európai piacra készülnek.

A politikus fontosnak tartja, hogy legyen amerikai, német, kínai és dél-koreai tőke is az országban, amelyek befektetései különböző szegmensben vannak, és mindig legyen Magyarországnak egy olyan motorja, amely "húz". Ez a deklarált gazdasági semlegesség politikája - tette hozzá.