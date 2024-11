GDP-hidegzuhany: utolérte a német átok a magyarok után a lengyeleket és a románokat is

Németországból osztják a hidegzuhanyt Közép-Európában, ezt megerősítették a csütörtökön közzétett GDP-adatok. A legmeghökkentőbb, hogy a régió mozdonyának tartott Lengyelország is hátramenetbe kapcsolt a harmadik negyedévben, holott a bivalyerős belső fogyasztás számukra erősebb pajzsot szokott képezni a külső sokkokkal szemben, mint bárhol másutt Európában. A magyar visszaesés azért fáj, ha mások is érzik a csípős szelet.

A GDP egyik visszafogója Közép-Európában is a német autóipar vesszőfutása (a képen: Volkswagen-gyár a lengyelországi Wrzesniában) / Fotó: Getty Images

A 2024-es év arról szólt, hogy Európa-szerte azt lesték, hol, mikor és milyen lendülettel kezdenek el kilábalni a gazdaságok a pandémia, az ukrajnai háború, az energiaválság, az inflációs sokk és a miatta felugró kamatok mérges keveréke jellemezte több éve tartó mizériából.

Most már inkább a jövő évre várják a kilábalást, és ezt a reményt erősíti az ukrajnai háború végét ígérő Donald Trump amerikai elnökválasztási győzelme. Ettől ugyanakkor azért remegnek is a lábak, mert kinéz egy amerikai kereskedelmi háború a kínaiakkal és talán az európaiakkal is. Az európai alaphelyzet egyik fő jellemzője:

épp összeomlott a német kormány, ami egy elhúzódó válság tünete Európa legnagyobb gazdaságában.

Nem a román átok tarol, hanem a német

A tünetek sorban jelentkeznek. Ha a sok közös vonást őrző közép-európai gazdaságokat nézzük, mondhatnánk, hogy tarol a román átok, hiszen az idei negyedéves GDP-visszaesést ők kezdték el a régióban, majd követték a magyarok, aztán meglepetésre nem tudták elkerülni a lengyelek sem (és lehet, hogy a tavaly már megtépázott csehek se fogják). De ne mondjuk, hiszen ez csak az időbeli sorrend – a szálak mindenünnen Berlinig vezethetők vissza.

A lengyel nemzeti össztermék 0,2 százalékkal esett vissza a harmadik negyedévben, pedig némi növekedést vártak az elemzők, noha a második negyedéves 1,5 százalékhoz képest erőteljes lassulás mellett. Nem fest jól a helyzet a régióban, ezt megerősítette, hogy Románia is megint csalódást keltő számot közölt: a második negyedévben már úgy nézett ki, megkezdődött a kilábalás, a harmadik negyedévben azonban a GDP-hez semmit nem sikerült hozzátenni.