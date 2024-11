Outdoor reklám a nyerő, a tévéreklám már a kutyát sem érdekli – mutatjuk, mi hat még az emberekre

Megismételte a piacvezető magyarországi outdoor cég 2024 augusztusában a három évvel korábban készített reprezentatív kutatását. A felmérésnek ahogy akkor is, most is meglepő eredménye lett: az elmúlt három évben jelentősen, 10 százalékkal csökkent a televízió és majdnem ugyanennyivel internetoldalak (–9 százalék) elérése a 18–59 éves korosztályban. Ezzel szemben jelentősen nőtt a közösségi média (+6 százalék) és a 8 százalékkal a outdoor reklámé – írja a közlemény.

Az outdoor, a közterületi reklámok a leghatékonyabbak / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Minden versenyt az utca nyer – észrevesszük az outdoor reklámokat

A trend a figyelemfelkeltés szempontjából is hasonló, így néznek ki az adatok:

közterületi reklám (45 százalék),

közösségi média (49 százalék),

internet (48 százalék),

tévé (39 százalék),

rádió (22 százalék),

nyomtatott sajtót (17 százalék).

Ráadásul a magasan képzett, városi, fiatal célcsoportra szűkítve egyértelműen a közterület kerül ki győztesként – emelték ki. Az utóbbi fogyasztói réteget reprezentáló keresdagalambot.hu közösség átlagon felül, 73 százalékban figyel fel a közterületi reklámfelületekre és 71 százalékban a közösségi médiára. Ugyanakkor ebben a szegmensben a hagyományos média hirdetési relevanciája még alacsonyabb lett: az internetes oldalak (47 százalék), tévé (31 százalék), rádió (21 százalék), print média (15 százalék). Ők azok tehát, akik más kommunikációs eszközökkel jóval nehezebben, vagy lényegesen drágábban érhetők el.

A 18–69 éves internetezők kétharmada állította, hogy nem szokott tévézni, viszont 57 százalékuk használ valamilyen streamingcsatornát. A videós tartalmak ugyanis rendkívül népszerűek ebben a korosztályban.

Többnyire a YouTube-on (75 százalék) fogyasztanak ilyen tartalmat, amit a Facebook (51 százalék) és az Instagram (40 százalék) követ. Negyedik helyen a TikTok végzett (19 százalék).

Utánanézünk, mit is hirdetnek az outdoor plakáton

A kutatás szerint minden második megkérdezett utánanéz egy outdoor plakáton látott terméknek vagy szolgáltatásnak, 36 százalékuk pedig felkeresi a rajta látható weboldalt. A városi fiatalok körében ezek a mutatók még magasabbak, minden tekintetben aktívabban reagálnak az outdoor hirdetésekre, mint a többi reklámfelületre, legyen szó internetes játékban való részvételről, applikációletöltésről, megosztásról, vásárlásról, vagy QR-kód beolvasásáról.

A megkérdezettek szerint ugyanis a közterületi hirdetések általában megragadják a figyelmet, a városi fiatalokét pedig még inkább (48 százalék). Ugyanakkor a fiatal internetezőket leginkább a felbukkanó/pop-up hirdetések idegesítik, ezt követi a tartalom eléréséhez szükséges sütik elfogadása, a regisztráció után.

Izsák Miklós, a JCDecaux Hungary Zrt. kereskedelmi és marketing igazgatója szerint a közterületi hirdetések előretöréséhez hozzájárult, hogy az elmúlt évtizedben megkétszereződött az otthonon kívül töltött idő. „A Földön minden második ember városban él, ami azt jelenti, hogy vagy a közösségi közlekedést használja, vagy az autóban araszol.

A budapestiekre ez hatványozottan igaz, hiszen több mint kétharmaduk a közösségi közlekedést használja, átlagosan 30 percet is utaznak, egy megállóban akár 10-15 percet is eltöltenek, nem tudják a hirdetéseket kikerülni.”

Hozzátette, hogy ezért számára nem meglepő, hogy az idei reklámkörkép kutatás azt mutatta, hogy jelentős átrendezős látható az egyes médiatípusok elérésében.