Varga Mihály bejelentette: több pénz érkezik az önkormányzatoknak

Az új gazdaságpolitika költségvetése az önkormányzatoknak is többletforrásokat ad, a települések biztonságos működése jövőre is garantált – jelentette ki Varga Mihály, miután Szita Károlyt, a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnökét fogadta hivatalában. A tárcavezető hozzátette: az önkormányzatok állami támogatását

az idei 1050 milliárd forintról 1266 milliárd forintra emeli a kormány 2025-ben, ezenfelül további több tízmilliárd forint bértámogatást is nyújt a településeknek.

Varga Mihály: több forrásból gazdálkodhatnak jövőre az önkormányzatok / Fotó: Purger Tamás / MTI

Varga Mihály azt mondta, hogy miután a kormány a 2010-es évek elején átvállalta az önkormányzatok adósságát, és növekedési pályára állította a gazdaságot, a települések is megerősödtek. Ezt jól példázza, hogy az önkormányzatok iparűzési adóbevétele 2010 óta közel háromszorosára emelkedett, ezt a folyamatot pedig sem a Covid-járvány, sem a háború nem tudta megtörni – tette hozzá.

Varga Mihály és Szita Károly egyetértettek abban, hogy a rezsivédelem fenntartása továbbra is kiemelt fontosságú a bizonytalan világgazdasági helyzetben. A tárcavezető ezzel kapcsolatban kiemelte: a kormány jövőre is garantálja a rezsivédelemhez szükséges forrásokat a költségvetésben, így a lakosság és a vállalkozások mellett az önkormányzatok számára is biztosítja a forrásokat a megemelkedett rezsiköltségeikhez.

A miniszter a szolidaritási hozzájárulásáról szólva elmondta: egyetlen település sem szenvedhet hátrányt a földrajzi elhelyezkedése és gazdasági sajátosságai miatt. Ezért a gazdagabb települések által fizetett hozzájárulás nagy segítség a szegényebb önkormányzatok számára – tette hozzá. Mint mondta: az idei évben 848 tehetősebb önkormányzat fizet szolidaritási hozzájárulást, amelyből közel 1250 település kaphat segítséget feladataik ellátásához. A tárcavezető hangsúlyozta: a kormány a következő években 3 és 6 százalék közötti növekedési pályára állítja a gazdaságot, amelynek eredményeként az önkormányzatok adóbevételei tovább emelkedhetnek, ez a települések mozgásterét is növeli.