Magyarország és Szlovákia megnyitja a határátkelőhelyek számának bővítésére irányuló megállapodás második fejezetét, melynek keretében három új híd és négy új út építésének tervezését is megkezdik a felek – jelentette be a tárca közlése szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Pozsonyban.

Történelmi bővítés jön a magyar–szlovák határon – rekordidő alatt indulhatnak az építkezések / Fotó: AFP

A tárcavezető először is leszögezte, hogy Magyarországnak és Szlovákiának is az az érdeke, hogy Európa egyik leghosszabb határa ne szétválassza, hanem összekösse a két országot. Ennek kapcsán pedig kiemelte, hogy ezen

a 654 kilométeres határon korábban mindössze 22 átkelési pont volt, Orbán Viktor magyar és Robert Fico szlovák miniszterelnök megállapodása nyomán azonban ezek számát mára 40-re sikerült emelni.

„Ez jó mindenkinek, jó a magyaroknak, jó a szlovákoknak, jó a Felvidéken élőknek, jó a két gazdaságnak. ezért ma az a döntés született, hogy ennek az átfogó, határátkelőhelyek számának növelésére irányuló megállapodásnak megnyitjuk a második fejezetét is” – jelentette be.

Tájékoztatása szerint ennek értelmében a felek megkezdik három újabb híd tervezését:

egy teherautók áthaladására alkalmas híd tervezését Esztergom körzetében,

egy kerékpárosok és gyalogosok számára használható híd tervezését Dunakilitinél,

és egy hidat a Tiszán, Ágcsernyőnél.

„Ez a három új híd az ország három különböző pontján jól elosztva lehetőséget biztosít arra, hogy még egyszerűbben, még jobban átjárható legyen a határunk, még jobban összekössön minket” – húzta alá.

Szijjártó Péter ezután arra is kitért, hogy négy új út építésének a tervezését is megkezdik: „Egyrészt az M2-es autópálya észak felé történő továbbvitelét kezdjük el gyorsan tervezni, illetve három kisebb utat Ipolyvecénél, Zabarnál és Vámosmikolánál tervezünk megépíteni. Emellett több régi átkelő felújítására is sor kerül, például Győr körzetében a Vámosszabadinál lévő híd felújítására is sort kell majd keríteni” – tudatta.

Legalább ennyire fontos, hogy több vasútvonalon is új járatokat állítunk forgalomba annak érdekében, hogy Győr és Pozsony között, valamint Párkány és Szob között, illetőleg Balassagyarmat és Salgótarján térségében is könnyebben, több vonattal lehessen majd átjárni a határon

– tette hozzá.