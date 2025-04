Bejelentés: földgázt talált a Mol – ez hozzájárul a magyar gazdaság növekedéséhez

A Mol három új földgáztalálatot ért el Pakisztánban, a Tal nevű kutatási területen, amelyeknek a magyar vállalat most elkezdte kidolgozni a kitermelési stratégiáját is – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Iszlámábádban.

A Mol egyik pakisztáni gázüzeme / Fotó: Mol Group

A magyar–pakisztáni kapcsolatok sikertörténete a Mol

A tárcavezető pakisztáni kollégájával, Isak Dárral közösen tartott sajtótájékoztatóján leszögezte, hogy a két ország együttműködésének legfontosabb közös sikertörténetét a legnagyobb magyar vállalat, a Mol pakisztáni beruházásai jelentik. Felidézte továbbá, hogy

a Mol már huszonöt éve jelen van Pakisztán piacán, ahol több mint 400 millió dollárt fektetett be, és nagyjából 900 embernek ad munkát.

Szijjártó Péter azt is jelezte, hogy a vállalat második helyen áll a kőolaj és a propán-bután gáz kitermelésében, illetve ötödik helyen áll a földgázkitermelésben az országban. Ez utóbbi a Mol új találatainak köszönhetően tovább bővülhet, és most megkezdte kidolgozni a stratégiát ezeknek a kitermelésére vonatkozóan. A tárcavezető szerint ez hozzájárul Pakisztán energiaellátásának biztonságához, segítve a helyi energiaszektor fejlődését, ami pedig hozzájárul a magyar gazdaság növekedéséhez is. Ugyanis ha a legnagyobb magyar vállalat ilyen messze az országtól jól teljesít, az jó híreket s hasznot hoz a nemzetgazdaság számára is.

Szijjártó Pétert több cégveztő is elkísérte

A tárcavezető hangsúlyozta a kétoldalú gazdasági kapcsolatok fejlesztésének fontosságát is, kiemelve, hogy a két ország viszonyát mindig is a kölcsönös tisztelet jellemezte, soha nem próbáltak beavatkozni egymás belügyeibe. Elmondta azt is, hogy mostani látogatására tizenhét magyar cégvezető kísérte el, akik olyan területeket képviselnek, amelyekben hazánk a világ élvonalához tartozik, mint például a vízgazdálkodás.

Szijjártó Péter üdvözölte, hogy a kétoldalú kereskedelem volumenét már idén áprilisig sikerült a duplájára emelni, és tavaly megdőlt a pakisztáni import rekordja is. Hozzátette, hogy a magyar kormány maximálisan támogatja a kétoldalú gazdasági kapcsolatok fejlesztését, s ennek érdekében már zajlik az előkészítése a beruházások kölcsönös védelméről szóló megállapodásnak, valamint egy polgári légi közlekedési megegyezést is alá fognak írni abban a reményben, hogy ennek alapján közvetlen légi összeköttetés jön létre a két ország között.