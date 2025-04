Reptéri késések: 2025 nyara is katasztrofális lehet, már most figyelmeztet az Eurocontrol

A nyári időszakban egyes tagállamokban nem tervezett és nagyon magas forgalomnövekedést regisztráltak, például Magyarországon a háború miatt lezárt ukrán légteret kerülő járatok következtében drasztikus mértékben nőtt az átrepülő forgalom.

Megdöbbentő késések 2024 nyarán, rengeteg turista vesztegelt a reptereken

Egészen extrém eseteknek voltak a kárvallottjai magyar turisták a 2024 nyarán látott reptéri káosznak. Csak néhány példa:

Július elsején a Wizz Air Budapest–Lárnaka járata csak hatórás késéssel indult, ám többen így is lekésték a gépet, miután a légitársaság korábban azt közölte, hogy csak 23:10-kor fog felszállni. Végül egy órával korábban elindult.

Egy szintén Wizz Air-repülőgép utasai több mint harminc óra várakozás után indulhattak el Budapestről Szicíliába.

A Ryanair sem lógott ki a sorból: 2024 június 26-án a légitársaság Páfosz–Budapest járatának menetrend szerint 16:25-kor kellett volna elstartolnia, csakhogy az utasok beszállását követően a gép zárt ajtókkal még 2 óra 35 percet állt a nyílt aszfalton, s végül csak 19 órakor szállt fel. Az utasok nem hagyhatták el a fedélzetet a várakozás közben.

A késések olyan mértéket értek el, hogy a kormány figyelmét is felkeltették. A július elsejei héten két kormányülés is zajlott, mindkettőn téma volt a helyzet kezelése, sőt, Orbán Viktor miniszterelnök még a szokásos péntek reggeli rádióinterjújában is beszélt róla, amelyben az embertelen bánásmódot kifogásolta. Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a légitársaságok felelősségét firtatta, szerinte kétharmad részben őket terheli a felelősség a késésekért, ezért meglebegtette, hogy súlyos büntetés várhat rájuk a jövőben.