Újra magyar tulajdonban van a Budapest Airport Zrt. – jelentette be ezekben a percekben a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM). Ez azt jelenti, hogy a magyar kormány visszavásárolta a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőteret üzemeltető társaságot.

Rendkívüli: a magyar állam visszavásárolta a ferihegyi repülőteret – a kormány megtette a bejelentést / Fotó: NurPhoto via AFP

Az NGM közleményéből a következő részletek derültek ki:

több mint egyéves intenzív tárgyalássorozatot követően, ma, azaz 2024. június 6-án aláírták a Budapest Airport Zrt. adásvételi szerződését.

Ezzel a tranzakció lezárult, így közel 20 év után újra nemzeti többségi tulajdonba került a reptér.

A tárgyalások a Corvinus Nemzetközi Befektetési Zrt. és VINCI Airports (kontinenseken átívelően több mint 70 helyszínen működtet világszínvonalú reptereket) részéről két körben zajlottak.

Az üzletkötés egy nemzetközi eladói körrel történt, amelyet az AviAlliance, a GIC és a CDPQ alkotott.

Másfelől a tranzakció zárásához a repteret finanszírozó nemzetközi hitelezői körrel is megállapodást sikerült kötni.

Mennyibe került a ferihegyi repülőtér visszavásárlása?

Az adásvételi tranzakció közép-európai viszonylatban is rekordméretet képvisel. A vételárral arányosan a Magyar Állam 80 százalékos tulajdonrészt szerez a Budapest Airport Zrt.-ben, a francia társbefektető VINCI pedig 20 százalékot.

A vételár 3,1 milliárd euró, átszámítva mintegy 1200 milliárd forint.

A korábbi tulajdonosok által felvett 1,44 milliárd eurónyi hitelt meghosszabbították.

Azt is fontos látni, hogy a visszavásárlás érdekében az állam több vagyonelemet is értékesített. Az elmúlt időszakban a Magyar Állam 100 százalékos tulajdonában álló Corvinus Nemzetközi Befektetési Zrt. sikeresen értékesítette az Erste Bank Hungary Zrt.-ben és a Yettel Magyarországban meglévő tulajdonrészét, valamint a hazai VIG társaságokban meglévő részesedésének döntő részét (az állam 45 százalékos tulajdonrészét 10 százalékosra csökkentette). A három ügylet pénzügyi zárása tetemes,

összesen több mint 700 millió eurós (közel 270 milliárd forint) bevételt eredményezett

az állam számára, amelyet a budapesti repülőtér visszavásárlásának finanszírozására fordított. A vételár fennmaradó részét a Corvinus Nemzetközi Befektetési Zrt. az Eximbanktól kapott fejlesztési hitelből, valamint a költségvetés által végrehajtott tőkeemelésből finanszírozta.

A világ legjobb repülőtere lehet Ferihegy

A munka a visszavásárlással nem áll meg. Sőt, csak most kezdődik igazán, hiszen „a magyar kormány és a francia társbefektető-üzemeltető azon fog dolgozni, hogy a budapesti reptér ne csak a régió”, hanem

a világ egyik legkiválóbb repterévé válhasson.

A reptér a turizmuson és a cargón keresztül érdemben fog hozzájárulni ahhoz, hogy Magyarország találkozási pont jellege tovább erősödjön, azaz a reptérrel tovább fogják erősíteni a nyugati és keleti tőke és csúcstechnológia hazánkban történő összekapcsolását.

A kormány elvárása egyértelmű: a lakosságot és a gazdaságot magas színvonalon kiszolgáló légikikötőre van szükség. A reptér jövőbeli célkitűzéseit és üzleti tervét a tulajdonosijog-gyakorló NGM és a VINCI július elején, közös sajtótájékoztató keretében ismerteti – olvasható a közleményben.

Hogyan vásárolta vissza a kormány a ferihegyi repülőteret?

Ahogy arról a Világgazdaság is többször beszámolt, még 2023 februárjában derült ki, hogy a magyar kormány ismételten napirendre vette a Budapest Airport Zrt. visszaszerzését. Akkor azzal lehetett számolni, hogy 2023 végéig ez megtörténik, de aztán a szerződés aláírása átcsúszott 2024-re: egészen pontosan volt szó februárról, majd a tavaszról is, legutóbb pedig már azt jelezték, hogy nyárra üthetik le az ügyletet. Most már kijelenthető, hogy ez volt a végső dátum.

Minden túlzás nélkül történelmi tranzakcióról van szó.

A ferihegyi reptér visszavásárlása a rendszerváltás utáni időszak messze legnagyobb üzlete, ebből fakadóan bonyolult és komplex feladat volt. A tulajdonosi kör három-, a hitelezői kör pedig már sokszereplős. Valójában az utóbbival való egyeztetés és megegyezés emésztett fel rengeteg energiát és időt, hiszen alapvetően a hitelezők bizalmát kellett megnyerni. A tárgyalásokat az NGM és minisztere, Nagy Márton vezette. Ő korábban úgy fogalmazott:

A repteret eladni könnyű, visszavásárolni azonban nehéz.

A megjegyzés annak szólt, hogy a cég 75 százalékát 2005-ben egy 75 évre szóló koncesszió keretében privatizálta az akkori Gyurcsány-kormány. A vevő a londoni Heathrow repülőteret is üzemeltető BAA International Lcd. volt, az eladási ár pedig 464,5 milliárd forint. A még állami tulajdonban lévő, 25 százaléknyi részvényt 2011-ben értékesítette 37 milliárd forintért a második Orbán-kormány, miután belátta, hogy a kisebbségi részesedés nem biztosít érdemi szerepet a Budapest Airport stratégiai működésében.