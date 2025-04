Új üzemanyagár Magyarországon: rögtön érkezik a Mol döntése – erre kell készülni

Hétfő délelőtt ismét döntenek a magyarországi nagykereskedők, élükön a Mol-lal az új üzemanyagárakról. Utoljára szombaton változtattak az árakon: akkor némi meglepetésre csak a gázolaj ára változott, a benzinhez nem nyúlt az olajtársaság.

Vajon változtat a tankolás árán a MOL? / Fotó: Karnok Csaba / Délmagyarország

Hétvégén a gázolaj literenkénti, nagykereskedelmi ára 2 forinttal csökkent. A benziné tehát stagnált, de így is tény, hogy változatlanul 600 forint alatt lehet mindkét üzemanyagfajtát tankolni Magyarországon.

Újabb csökkentés jöhet, de nincs rá garancia

Az olajtársaság leginkább a forint dollárhoz viszonyított árfolyamát, illetve a Brent olajfajta világpiaci árának változását figyeli, amikor meghozza üzemanyagár-döntéseit.

Az elmúlt napokban mindkét tényező, inkább az árcsökkentést elősegítő irányba mozdult el.

Hétfő reggel valamivel több, mint 66 dollárt kell adni a Brent hordójáért, a pénteki 67 dollár után. Emellett a forint is erősödött a dollárral szemben: 356,60 filléren jegyzik a zöldhasút, míg pénteken a 358-as szintet is elérte a jegyzés. Emellett több olaj is kerülhet a piacra, a megfigyelők az OPEC+ által kitermelt szint megemelését sem tartják kizárnak, illetve az ukrajnai háború végével Oroszország ismét megjelenhet az eladók között.

Persze a magyarországi nagykereskedőket semmi sem kötelezi az árváltoztatásra. Elképzelhető tehát, hogy a Mol vezette kör nem nyúl az árakhoz. Ha igen, akkor is kérdéses, hogy a lépés azonnal bekerül-e a kutak árazásába. Általánosságban igaz az, hogy az autópályák mellett lehet drágábban tankolni, az autósok akár literenként 50 forint különbséget is tapasztalhatnak az egyes kutak árai között.