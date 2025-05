A családi kedvezmények kiszámítását segítő kalkulátort indított a kormány

Miután július 1-jétől élesedik a családi adókedvezmény duplázásának első lépése, amit októbertől a háromgyermekes édesanyák szja-mentessége követ, és további adócsökkentések is várhatók, szerdától indul a Családi adókedvezmény-kalkulátor – derül ki a Nemzetgazdasági Minisztérium szerdai közleményéből. A kalkulátort a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) honlapján lehet elérni.

A családi adókedvezmények köre folyamatosan gyarapszik / Fotó: Shutterstock

Ezek a családi adókedvezmények vannak életben és jönnek a közeljövőben

A tárca emlékeztet, hogy a személyre szabott kedvezményeknek köszönhetően igénybe vehető lesz a három gyermeket nevelő anyák kedvezménye, a csecsemőgondozási díj, a gyermekgondozási díj és az örökbefogadói díj, majd 2026-tól a 30 év alatti anyák kiterjesztett kedvezménye, valamint négy év alatt fokozatosan a két gyermeket nevelő anyák kedvezménye is. Ráadásul a kormány megduplázza a családi adókedvezményt, így július 1-jétől kedvezményezett eltartottanként havonta, egy gyermek esetén maximum 15 ezer, két gyermek esetén 30 ezer, három és minden további gyermek esetén 49 500 forint kedvezmény lesz érvényesíthető. Tehát a három gyermeket nevelő családok kedvezménye így összesen 148 500 forint lehet.

2026. január 1-jétől pedig a kedvezmény tovább nő, onnantól kezdve kedvezményezett eltartottanként, egy gyermek esetén maximum 20 ezer, két gyermek esetén 40 ezer, három és minden további gyermek esetén pedig 66 ezer forint kedvezmény lesz érvényesíthető, vagyis három gyermek esetén 198 ezer forintra nő az igénybe vehető kedvezmény mértéke.

Októbertől a legalább háromgyermekes édesanyák szja-mentessége több mint 250 ezer család számára jelent könnyebbséget, az intézkedés későbbi kiterjesztése pedig további 650 ezer családnak segít majd. A kedvezményt a kormány a kétgyermekes anyáknak négy lépcsőben vezeti be: 2026-tól a 40 év alatti kétgyermekes anyák lesznek adómentesek, a kormány 2027-től a kedvezményt kiterjeszti a 40 és 50 év közötti anyákra, 2028-tól már az 50 és 60 év közöttiek is érvényesíthetik a kedvezményt, majd 2029-től a 60 év felettiek is bekerülnek a kedvezményezetti körbe, vagyis

ezen időponttól, életkori megkötés nélkül, minden kétgyermekes anya élete végéig igénybe veheti a kétgyermekes anyák szja-mentességét.

Az édesanyák szja-mentessége az apáknak is jó

Az intézkedésekről Gerlaki Bence adóügyekért, fogyasztóvédelemért és kereskedelemért felelős államtitkár elmondta, hogy az édesanyák adómentességével az édesapák is jól járnak, mivel így ők érvényesíthetik a családban nevelt gyermekek után járó családi adókedvezményt, továbbá a szülők a jövőben is élhetnek a családi járulékkedvezmény igénybevételével.