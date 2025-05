Lecsaptak a vállalkozások az EXIM Magyarország új termékeire

A magyar vállalkozások kiemelkedő érdeklődésének köszönhetően az EXIM Magyarország frissen indult Jövő Exportőrei Forgóeszközhitel termékére szánt keretösszeg több mint 90 százalékára érkeztek kérelmek két nap leforgása alatt. Az összesített adatok alapján a termék 250 milliárd forintos keretére eddig mintegy 400 darab kérelmet nyújtottak be.

Az EXIM folyamatosan bővíti elérhető finanszírozási konstrukcióit / Fotó: EXIM Magyarország

A Nemzetgazdasági Minisztérium és az EXIM Magyarország május 5-én bővítette a bank Demján Sándor Programon belül elérhető finanszírozási konstrukcióit a Jövő Exportőrei Forgóeszközhitellel. A fix kamatozású terméket a kis-, közép- és – meghatározott feltételek mellett – nagyvállalatok igényelhetik működéstámogatásra, készletfinanszírozásra és a vevőkör bővítésére.

Az EXIM egyedi kondíciókkal ingatlanberuházások támogatására is elérhetővé tette termékét. Az igénylő magyar vállalkozások a kormányzati célokkal összhangban lakáscélú ingatlanok építéséhez kapcsolódó forgóeszközök finanszírozására is felhasználhatják a konstrukciót, ezáltal a kisebb lakásfejlesztési projektek is kedvező forráshoz juthatnak.

Az EXIM Magyarország folyamatosan dolgozik a kérelmek feldolgozásán.

A Demján Sándor Program keretében az EXIM Magyarország 2025 januárjában négy finanszírozási konstrukciót hirdetett meg összesen 350 milliárd forintos kerettel, a teljes keretösszegből pedig 100 milliárd forintot dedikáltan a zöldberuházások finanszírozására különített el.

A márciusban elindított Jövő Exportőrei Lízing termék mellett az EXIM Magyarország május elején jelentette be két új termékét, a Jövő Exportőrei Forgóeszközhitelt és a Jövő Exportőrei Befektetési Hitelt.