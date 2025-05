Költségvetés 2026: nincs több titok – ezt adja a magyaroknak az Orbán-kormány jövőre

Szintén jelentős összeget különítettek el a minisztérium lakástámogatásokra a költségvetésben, ezen a soron 437,9 milliárd kiadással számolnak, ami 70 százalékkal haladja meg a 2025. évi előirányzatot.

Továbbra is teljesíti a kormány a Nato-célt

A központi költségvetés már idén is a Honvédelmi Minisztérium fejezetébe sorolt a korábbi Honvédelmi Alap kiadásai, amelyek a tervezet szerint 2026-ban is elérik a GDP 2 százalékát, összegszerűen a 2016 milliárdot, tehát továbbra is teljesíti a 2 százalékos Nato-célt a kormányzat. A honvédelmi kiadások között ráadásul jövőre megjelenik a honvédelmi hivatásos állomány számára fizetendő fegyverpénz is.

Összességében a rendvédelmi dolgozókkal együtt a 2026 februárjában kifizetésre kerülő fegyverpénz 456 milliárd forint kiadást jelent az államkasszának.

A költségvetés mozgásterét növeli a védelmi klauzula, amiről Nagy Márton is beszélt a keddi eseményen. Az Európai Unió várható döntése alapján ugyanis a költségvetés mentesítheti az az összeg, amennyivel 2021 és 2024 között emelkedtek a védelmi kiadások. Ez Nagy Márton szerint Magyarország esetében 0,8-0,9 százalékos mozgásteret jelent, ami a későbbiekben a tartalék részét képezheti.

Marad a 13. havi nyugdíj, tovább csökken a rezsicsökkentés

Fontos változás volt az büdzsében, hogy megszűnt a rezsivédelmi alap, és a lakossági rezsivédelem fenntartása az Energiaügyi Minisztérium fejezethez kerül. Jó hír a költségvetés mozgástere szempontjából, hogy 2024 óta folyamatosan mérséklődnek az energiaárak, így a 2025-ös költségvetésben szereplő 880 milliárd után, jövőre

már csak 792,5 milliárd forint kiadással tervez a kormány a rezsicsökkentés címszó alatt.

A nyugdíjszerű ellátásokra ugyanakkor nem szánt kevesebbet a javaslatot kidolgozó szaktárca, ezt amúgy sem tehetné, hiszen a törvény kötelezi. Ennek megfelelően 3,6 százalékos, inflációval megegyező emelést kapnak 2026 januárban a nyugdíjasok. Előtte azonban még idén novemberben a vártnál magasabb drágulás miatt kifizet nekik a kormány 91 milliárdot nyugdíjkorrekcióra, illetve 75-85 milliárdot áfa-visszatérítésre.

Csak öregségi nyugdíjakra 2026-ban 5281 milliárdot tervez kifizetni a Magyar Államkincstár, 261 milliárddal többet, mint idén.

Most már ötödik éve lesz, hogy a kormány visszahozta a 13. havi nyugdíjat, ami 586 milliárdos kiadást jelent az államkasszának. De a Nők 40 program és az özvegyi nyugellátások is hatalmas összeget tesznek ki: az előbbire 538 milliárdot, az utóbbira 556 milliárdot szánnak. Összességében a nyugdíjkassza már 7700 milliárd forintnál jár.