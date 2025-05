Őrült hullámzások a keresletben, de összességében kevesebb műtrágyát és növényvédő szert szórtak ki a gazdák

Az idei első negyedévben az egy évvel korábbi azonos időszakban forgalmazott volumenhez képest 3,6 százalékkal kevesebb műtrágya került a gazdákhoz. A tápanyagpótlást szolgáló szerek közül a nitrogént ammóniumként, illetve nitrátként tartalmazó mészammon-salétromból (MAS) fogyott a legtöbb, de az egy évvel korábbi azonos időszakhoz mérten 2,1 százalékkal csökkent a termék iránti kereslet. A tárgyidőszaki értékesítés 67 százalékát így is ez a termék adta. Éves alapon az idei első negyedévben a szuperfoszfát, a kálium-klorid, illetve a nitrogént, a foszfort és a káliumot is 15-15 százalékban tartalmazó NPK 15-15-15 esetében csökkent a forgalom. A legnagyobb mértékben a foszfort is tartalmazó mészammon-foszfát (MAP) vásárlásai csökkentek, itt a visszaesés mértéke 29,1 százalékvolt, míg az ammónium-nitrátnál 25,8 százalékos.

A növényvédő szerek forgalma is csökkent / Fotó: Shutterstock

A tavalyi év első negyedévéhez képest az értékesítési árak 5–19 százalékkal voltak magasabbak, a kálium-klorid kivételével, amelynél 11,7 százalékos csökkenés történt. A legnagyobb mértékben a MAS és a MAP ára emelkedett, 18,8, illetve 18,4 százalékkal. Amennyiben a 2025-ös első negyedévi értékesítési átlagárakat viszonyítjuk a 2024-es negyedik negyedévihez, azok 5–21 százalékkal emelkedtek.

Jól indult a január a műtrágyaforgalomban

Az Agrárközgazdasági Intézet (AKI) számai alapján a negyedéven belüli műtrágyaforgalom igen változatos volt: januárban közel 43 százalékkal több műtrágya került a gazdákhoz a megfigyelt termékekből, mint egy hónappal korábban, az elmúlt év januárjához viszonyítva pedig 33 százalékkal lett magasabb a vizsgált műtrágyák forgalma. Februárban az egy hónappal korábbihoz képest közel azonos volt a megvásárolt mesterséges tápanyagpótló mennyisége, a 2024. februárihoz viszonyítva viszont 7,9 százalékkal kisebb volt a forgalom. Márciusban az egy hónappal korábbihoz képest már 27 százalékkal kevesebb műtrágya került a gazdákhoz a megfigyelt termékekből, az elmúlt év márciusához viszonyítva arányaiban szintén valamivel több mint negyedével volt kisebb a vizsgált műtrágyák forgalma.