Nyaralásárak: Horvátországba már repülővel is megéri elutazni, de nem ez az egyetlen újdonság idén

Az előfoglalási időszaknak már vége, a decembertől március végéig meghirdetett az időszak végének közeledtével lépcsőzetesen csökkenő kedvezmények idén is tömegeket bírtak döntésre, a jelentős árengedmények hatására a külföldi nyaralást tervezők jelentős része már elköteleződött – válaszolta megkeresésünkre Bakó Balázs, a Magyar Utazási Irodák Szövetségének (MUISZ) szóvivője.

Nyaralás árak: idén 5-10 százalékkal többe kerül a főszezoni pihenés külföldön /Fotó: Shutterstock

A szervezett utaztatás csillaga a Covid-időszak bizonytalanságai miatt, és annak lezárultával magasra ívelt és ott is maradt, az utazási irodák által nyújtott biztonságot és a kényelmet sokan hajlandók megfizetni. A jó ár-érték arányú utazási csomagok jellemzően tartalmazzák a charter repülőjárattal történő utazást, a szállást a választott kategóriájú szálláshelyen, gyakran teljes vagy all inculsive ellátással, a helyszíni repülőtéri transzfert, valamint gyakran az utazásszervező magyarul beszélő kinti telepített idegenvezetője által nyújtott asszisztenciát, utóbbit a fakultatív programok idejére is.

Nyaralás 2025: ígéretes volt az előfoglalási időszak

A tengerparti nyaralások (nyaralócsomagok) vonatkozásában szép előfoglalási időszakot zártak 2025 elején az utazási irodák – tudtuk meg. Ugyanakkor töretlenül népszerűek a tavaszi és az őszi kulturális körutazások, a csoportos városlátogatások, valamint az egyéni és csoportos tengeri hajóutak.

Aki előre és időben foglal, a kínálat függvényében akkor és oda utazik – egyénileg, párral vagy családdal –, ahova szeretne, míg

a last minute lehetőségre pályázóknak már esetenként komoly kompromisszumokat kell kötniük valamelyik paramétert illetően.

Itt a jó idő, vége a tavaszi szünetnek, indulnak a nyári foglalások. Mik a legkedveltebb úti célok, mik a legolcsóbb, mik az átlagos nyaralási árak?

Már most is kevés van hátra a főszezon kezdetéig, a szabad szobák és a foglalható helyek a meghirdetett csoportokban egyre fogynak, a szokásosat keresik, vagyis a tengerpartokat.

Mint Bakó Balázs elmondta:

örökzöld sláger a törökországi és a görögországi tengerparti nyaralás,

össz ár-érték arányban inkább Törökország a nyerő a kiszámítható és mindent magában foglaló all inclusive csomagok miatt.

Idén 300-400 ezer forintos fejenkénti indulóköltséggel lehet számolni az egyhetes, repülős, tengerparti szállodás, valamilyen ellátást tartalmazó csomagárakat nyári csúcsidőszakra, azaz július-augusztusra. Az árat azonban nagyban meghatározza a helyszín és a szálláskategória.