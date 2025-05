Felejtse el a Balatont: ennyiért lehet nyaralni a Velencei-tónál

Már az előszezonban is sok lehetőséget kínál a Velencei-tó. Aki wellness-szolgáltatásokat keres, annak például egy éjszakára fejenként 29 900 forintért kínálnak szobát a Velence Resort & Spában, ahol a csomag része a wellnessrészleg használata és gyermekbarát szolgáltatások is. Hasonlóan kényelmes pihenést biztosítanak a Vital Hotel Nautisban Gárdonyban, ahol 59 ezer forintba kerül egy éjszaka két fő részére, reggelivel együtt, és a szálloda panorámás kilátása is sokakat vonz – írja a Feol.

Wellnesslehetőségek is vannak a Velencei-tónál / Fotó: Halfpoint / Shutterstock

Az apartmanok és vendégházak kedvelői sem csalódnak: például Pákozdon egy főre 31 420 forintért lehet megszállni a Pogánykő Vendégházban, míg Velencén a Csicsergő Vendégház egész házat kínál 40 ezer és 68 ezer forint közötti áron éjszakánként, maximum hat fő részére.

Akik kedvezőbb árú lehetőséget keresnek, azoknak jó választás lehet például a Tekergő Motel és Étterem, ahol 19 765 forintért pihenhet két fő egy éjszakára.

Kápolnásnyéken az Anna Vendégház kínál kétnapos csomagot 59 660 forintért két fő részére.

Kempingek is vannak

A természetközeli élményt kedvelők számára is bőséges a választék: például a Park Kemping és Hostel Velencén gyerekeknek 6500, felnőtteknek 9000 forintos éjszakánkénti áron biztosít szállást, a legkisebbek (hároméves kor alatt) pedig ingyen vehetik igénybe a helyet. A kisebb szobák minimum 27 ezer forintos foglalási értékkel elérhetők. Az Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Kempingben 3200 forintba kerül a parcella díja, a személyi díj 5800 forint per fő per éj, a szállásdíj pedig felnőtteknek 4200, gyermekeknek 3500 forint éjszakánként.

Agárdon, a Pakasz Tanya Kempingben már 7990 forinttól lehet házat bérelni, sátorhely pedig 5000 forinttól foglalható, emellett olyan extrákat is kínálnak, mint a fűtés, tűzifa és jakuzzihasználat külön díjért. A gárdonyi Pisztráng Kempingben egy négyfős apartmanház ára 54 ezer forint per fő per éj, lakókocsi bérlés 18 ezer forint per fő per éj, míg sátorhelyet 4400 forintért lehet bérelni.