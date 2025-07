Bezár a Keleti pályaudvar, de ezért a kényelmetlenségért nagy változás kárpótolja az utazókat

Augusztus 25-től szeptember 20-ig jelentősen módosul a közlekedési rend a Keleti pályaudvart érintő vonalakon. A MÁV saját forrásából finanszírozott mintegy 4,4 milliárd forintos beruházása során, 400-450 szakember közreműködésével és számos munkagép, vasútüzemi és közúti jármű igénybevételével tervezett szerelési munkák eredményeként a Keleti pályaudvaron javulni fog a berendezések üzembiztonsága, jelentősen csökken majd a meghibásodások, az üzemzavarok száma – ismertette keddi Facebook-bejegyzésében Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója.

Nyár végén négy hétre teljesen leáll a Keleti pályaudvar / Fotó: Adorján András / Shutterstock

A munkálatok ideje alatt 4 hétig a Keleti pályaudvarról nem indulnak és oda nem is érkeznek vonatok, ezért a győri, a pécsi, a hatvani-miskolci és az újszászi-békéscsabai vasútvonalokon utazók jelentős változásra kell készüljenek. (A győri vonalon érkező járatokkal már most sem érhető el a Keleti pályaudvar.) A menetrendmódosítások és az átszállások miatt az utazási idő megnövekedhet.

Keddi közleményében a MÁV arra kéri az utasokat, hogy már a vágányzár előtti időszakban is, utazásuk előtt pedig mindenképpen tájékozódjanak a mavcsoport.hu/keleti weboldalon, amelyet folyamatosan frissítenek a menetrendi változásokról szóló információkkal, alternatív eljutási lehetőségekkel és javaslatokkal, valamint az utazás megtervezését segítő térképekkel. Hozzátették, hogy hamarosan interaktív térképet is készítenek majd, amelyet pár napon belül közzétesznek a weboldalon.

Így tájékozódhatunk a Keleti pályaudvar bezárása alatt

Az érintett vonalak mentén a MÁV-csoport több úgynevezett átszállási pontot alakít ki Budapest-szerte, ezek a HÉV-, VOLÁN-járataival és a BKK-járataival is könnyen elérhetők a főváros minden részéről. Az átszállási pontokról is bővebb ismertetést teszünk közzé az internetes tájékoztatási felületen. Számos, a Keleti pályaudvart használó nemzetközi vonatot is érint a változás.

A vasúttársaság felhívta a figyelmet, hogy a módosított menetrendek az online felületeiken (MÁV app, EMMA, jegy.mav.hu) várhatóan augusztus 10-től lesznek elérhetők, és akkortól lehet a vonatokra keresni az új menetrendek alapján a MÁV és a MÁV+ applikáció, az EMMA vagy a jegy.mav.hu segítségével.