Kanada azonnal kapitulált Trump előtt, kérdés, hogy sikerül-e kiengesztelni az amerikai elnököt

Donald Trump kiakadt a Ronald Reagan szavait használó reklámon, minden tárgyalást berekesztett. Kanada legnagyobb exportpiaca azonban az Egyesült Államok.
K. B. G.
2025.10.25, 17:17
Frissítve: 2025.10.25, 17:28

Megszüntetik a Donald Trump amerikai elnök haragját kiváltó reklám sugárzását, hogy folytatódhassanak az amerikai–kanadai kereskedelmi tárgyalások – közölte Doug Ford, Ontario tartomány miniszterelnöke.

kanada
Mark Carney kanadai miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök / Fotó: AFP

Kanada itta meg az ontariói vezető keménykedésének a levét

A tartományi vezető azután hozta meg a döntést, hogy pénteken beszélt Mark Carney kanadai miniszterelnökkel is, miután a Ronald Reagan egykori republikánus elnök vámok ellen szóló szavait idéző reklámra hivatkozva Trump beszüntette a kereskedelmi tárgyalásokat Kanadával. Az amerikai elnök csütörtökön a Truth Social közösségi oldalon nevezete hazugnak és felháborítónak a reklámot, mely Reagan egy 1987-es rádióüzenetéből használt fel részleteket, melyek szerint a vámok minden amerikaira káros hatással vannak – idézi fel a BBC.

Trump azután szakította meg a tárgyalásokat, hogy a volt elnök örökségét őrző Ronald Reagan Alapítvány közleményt adott ki, mely szerint a hirdetés szelektíven idéz a beszédből, és Ontario nem kért engedélyt a hanganyag felhasználásra. Időközben 

Carney jelezte azt is, hogy Kanada készen áll a tárgyalások újrakezdésére.

Ford – állítása szerint – a reklám sugárzásával azt kívánta elérni, hogy párbeszédet kezdeményezzen arról, milyen gazdaságot akarnak az amerikaiak építeni. Mivel az amerikai közönséget a legmagasabb szinten is sikerült elérni, a reklámra már nincs szükség, ezért megszüntették.

A G7-országok közül egyedül Kanada nem tudott alkut kötni Trumppal

Az amerikai elnök válasza a reklámra Kanadában is vitát indított el arról, hogy érdemes-e a Ford által gyakorolt konfrontációt követni az Egyesült Államokkal szemben. Jelenleg ugyanis Kanada az egyetlen G7-ország, mely még nem tudott kereskedelmi megállapodást kötni az amerikaiakkal, mióta Trump elindította a vámháborút. Az ország termékeit 35 százalékos vám sújtja, jóllehet számos termék mentesül ez alól egy korábbi szabadkereskedelmi megállapodás értelmében.

Ugyanakkor megállapodás hiányában a szektorális vámok is élnek, mint a különböző fémekre kivetett 50 százalékos és az autókra és autóalkatrészekre kivetett 25 százalékos teher. 

Ez különösen Ontario számára hátrányos, hiszen abban a tartományban található a kanadai autógyártás jelentős része.

Míg Ford meglehetősen harcias lépésekkel reagált az amerikai vámokra – például levetette az amerikai szeszeket a tartományi boltok polcairól, és az energiaexport leállításával fenyegetett –, addig Carney hónapok óta igyekszik megállapodni Trumppal.

A reklámotegy nappal azután kezdték sugározni, hogy Ford nemtetszésének adott hangot, miután a Stellantis bejelentette, hogy az ontariói Bramptonban levő gyárából a termelés egy részét áttelepíti az Egyesült Államokba.

Kanadának azonban muszáj megállapodnia az amerikaiakkal, hiszen az ország exportjának háromnegyede a déli szomszédhoz tart. Egyelőre azonban nem tudni, hogy mikor indulhatnak újra a tárgyalások, hiszen Trump még nem reagált a reklámok felfüggesztésére.

Carney a viszontvámok eltörlésével és az amerikaiak által kritizált digitális szolgáltatásokra vonatkozó adó megszüntetésével igyekszik Trump kedvében járni. 

Mind a két vezető Kuala Lumpurba utazik pénteken a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetségének (ASEAN) csúcstalálkozójára. Bár a kanadai miniszterelnök azt mondta, hogy új partnereket és lehetőségeket keres az ázsiai óriások körében, nyitva hagyta azt a lehetőséget is, hogy folytassa a tárgyalásokat az Egyesült Államokkal.

