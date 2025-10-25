Deviza
EUR/HUF390.02 0% USD/HUF335.46 0% GBP/HUF446.43 0% CHF/HUF421.59 -0.04% PLN/HUF91.89 0% RON/HUF76.69 0% CZK/HUF16.04 0% EUR/HUF390.02 0% USD/HUF335.46 0% GBP/HUF446.43 0% CHF/HUF421.59 -0.04% PLN/HUF91.89 0% RON/HUF76.69 0% CZK/HUF16.04 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
bűncselekmény
lopás
rendőrség

A Dunába ugorva menekült volna egy villa betörője – a rendőröknek mentőt kellett hívni, de utána lecsukták

Nem biztos, hogy nyerő ötlet az októberi Dunába ugrani menekülés céljából. A pórul járt betörőt már egy korábbi lopásért is elítélték, így azonnal a börtönbe vitték.
VG
2025.10.25., 19:40
Fotó: Police.hu

Egy V. kerületi villaépület kirablásával próbálkozott két férfi kedd este. Annak a rendje és módja szerint befeszítették az épület ajtaját, és pénzt, ékszereket és okmányokat zsákmányoltak a házból.

Az októberi Dunába nem érdemes beleugrani / Fotó: Police.hu

A Rendőrség beszámolója szerint a fővárosi rendőrök egyiküket még a tett helyszínén elfogták, míg társa a rakpart irányába menekült, majd a Dunába futott, és úszva próbált meg menekülni. 

Azonban mivel a rendőrök a víz mellett végig követték, nem járt sikerrel, így amikor elfáradt, a rendőrök húzták ki a vízből, és rögtön meg is bilincselték, igaz, később mentőt is hívtak hozzá, amire feltehetőleg szükség is volt, hiszen ma a Duna 12 fokos, feltehetőleg kedden sem volt sokkal melegebb.

A Duna felé menekülő férfit már korábban is szabadságvesztésre ítélte a bíróság egy lopás miatt, így őt egyből börtönbe is szállították.

 

Ajánlott videók

Továbbiak
2 perc
lopás

A Dunába ugorva menekült volna egy villa betörője – a rendőröknek mentőt kellett hívni, de utána lecsukták

Nem biztos, hogy nyerő ötlet az októberi Dunába ugrani menekülés céljából.
3 perc
repülő

Elképesztő repülőteret adtak át ebben az ázsiai országban – videó

Megnyitották a kétmilliárd dolláros repülőteret. Még arany Buddha is van benne.
3 perc
ChatGPT

Forradalmasíthatja az internetezést a ChatGPT új böngészője, a Google már most érzi a hatását

Veszélyes konkurenciát kaphat a régóta egyeduralkodónak számító Google Chrome.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu