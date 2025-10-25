Ennyi volt: megvásárolják a nagy magyarországi élelmiszergyárat, külföldi óriáscég az új tulajdonos – videó

Az LT Foods megvásárolja a magyar Global Green Europe Kft-t egy 25 millió eurós (körülbelül 9,7 milliárd forint) ügylet keretében – írta meg egyebek mellett a Business Standard. A magyarországi gyár felvásárlásának jelentőségét jól mutatja, hogy arról még a budapesti indiai nagykövetség is beszámolt.

Magyarországi gyár: ennyi volt, külföldiek vásárolják meg / Fotó: Denis Charlet / AFP, illusztráció

A diplomáciai képviselet azt írta, hogy az LT Foods egy globális FMCG vállalat és

India legnagyobb basmati rizs szállítója, amelynek zászlóshajó márkája a „Daawat”.

A cég végleges megállapodást írt alá a magyarországi Global Green Europe Kft. 100 százalékos részesedésének megvásárlásáról. "Ez újabb jelentős indiai befektetést jelent Magyarországon, és fontos, hogy tovább erősíti az indiai–magyar kétoldalú kapcsolatokat" – húzta alá.

Magyarországi gyár: külföldi óriáscég az új tulajdonos

Az LT Foods legfrissebb, a 2025. március 31-én zárult pénzügyi év konszolidált árbevétele átszámítva nagyjából egymilliárd dollár. Az indiai vállalat feldolgozó egységeket működtet Indiában, az Egyesült Államokban és Európában, valamint disztribúciós hálózattal rendelkezik világszerte.

A magyarországi székhelyű Global Green Europe Kft-re azért van szüksége, hogy megerősítse európai élelmiszer-piaci jelenlétét. Ez a stratégiai lépés egyébként magában foglalja további entitások megszerzését is, és kiterjeszti az LT Foods súlyát a 15 milliárd eurós európai konzerv- és tartósított zöldségek szegmensében.

A Hvg.hu arra hívta fel a figyelmet, hogy a kiszemelt cég, a Global Green Europe Kft. Magyarország kilencedik legnagyobb zöldség-gyümölcs feldolgozója. Korábban Balmazújvárosban, majd Dunakilitin hozott létre gyárat, ahol csemegekukoricát, uborkát, hagymát, borsót és meggyet dolgoznak fel. Az alábbi videóban a balmazújvárosi üzem látható.

A termék-portfóliójukban szerepel konzerv csemegekukorica és üveges csemegeuborka, gyöngyhagyma, zöldborsó és meggy. A két magyarországi üzem összesen 45 hektáros területen helyezkedik el, innen több mint 30 országba szállítanak. A vállalat 2008 óta hollandoké, ők adják most el az indiaiaknak.