Ennyi volt: megvásárolják a nagy magyarországi élelmiszergyárat, külföldi óriáscég az új tulajdonos – videó

A felvásárlás hatósági jóváhagyás függvénye. A magyarországi gyár megszerzésének nagyon örül az új tulajdonos, így ugyanis jelentősen megerősödik Európában.
Hecker Flórián
2025.10.25, 20:11
Frissítve: 2025.10.25, 20:17

Az LT Foods megvásárolja a magyar Global Green Europe Kft-t egy 25 millió eurós (körülbelül 9,7 milliárd forint) ügylet keretében – írta meg egyebek mellett a Business Standard. A magyarországi gyár felvásárlásának jelentőségét jól mutatja, hogy arról még a budapesti indiai nagykövetség is beszámolt. 

magyarországi gyár, gyártás, termelés
Magyarországi gyár: ennyi volt, külföldiek vásárolják meg / Fotó: Denis Charlet / AFP, illusztráció

A diplomáciai képviselet azt írta, hogy az LT Foods egy globális FMCG vállalat és

India legnagyobb basmati rizs szállítója, amelynek zászlóshajó márkája a „Daawat”.

A cég végleges megállapodást írt alá a magyarországi Global Green Europe Kft. 100 százalékos részesedésének megvásárlásáról. "Ez újabb jelentős indiai befektetést jelent Magyarországon, és fontos, hogy tovább erősíti az indiai–magyar kétoldalú kapcsolatokat" – húzta alá.

Magyarországi gyár: külföldi óriáscég az új tulajdonos

Az LT Foods legfrissebb, a 2025. március 31-én zárult pénzügyi év konszolidált árbevétele átszámítva nagyjából egymilliárd dollár. Az indiai vállalat feldolgozó egységeket működtet Indiában, az Egyesült Államokban és Európában, valamint disztribúciós hálózattal rendelkezik világszerte.

A magyarországi székhelyű Global Green Europe Kft-re azért van szüksége, hogy megerősítse európai élelmiszer-piaci jelenlétét. Ez a stratégiai lépés egyébként magában foglalja további entitások megszerzését is, és kiterjeszti az LT Foods súlyát a 15 milliárd eurós európai konzerv- és tartósított zöldségek szegmensében.

A Hvg.hu arra hívta fel a figyelmet, hogy a kiszemelt cég, a Global Green Europe Kft. Magyarország kilencedik legnagyobb zöldség-gyümölcs feldolgozója. Korábban Balmazújvárosban, majd Dunakilitin hozott létre gyárat, ahol csemegekukoricát, uborkát, hagymát, borsót és meggyet dolgoznak fel. Az alábbi videóban a balmazújvárosi üzem látható.

 

A termék-portfóliójukban szerepel konzerv csemegekukorica és üveges csemegeuborka, gyöngyhagyma, zöldborsó és meggy. A két magyarországi üzem összesen 45 hektáros területen helyezkedik el, innen több mint 30 országba szállítanak. A vállalat 2008 óta hollandoké, ők adják most el az indiaiaknak.

A Royal és Daawat basmati rizs márkák indiai tulajdonosa még október 14-én tette meg a vonatkozó tőzsdei bejelentést a felvásárlásól. Az ügylet „tovább erősíti” a cég

  • félkész (ready-to-heat)
  • és azonnal fogyasztható (ready-to-eat) termékportfólióját.

Vijay Kumar Arora, az LT Foods ügyvezető elnöke szerint az üzlet lehetővé teszi számukra, hogy belépjenek a feldolgozott konzervélelmiszerek piacára, kihasználva a szinergiákat az európai üzletágukkal. Jelenleg az LT Foods Hollandiában és az Egyesült Királyságban működtet gyárakat Európában.

Vikas Magoon, az LT Foods Europe ügyvezető igazgatója hozzátette, hogy a Global Green Europe Kft. megszerzésével a harmadik gyártási központot létesítik Európában. „A magyarországi gyártóbázis ráadásul viszonylagos költségelőnyt is kínál a meglévő létesítményeinkhez képest, növelve az LT Foods versenyképességét a régióban" – húzta alá.

A tranzakció várhatóan az LT Foods 2026-os pénzügyi évének harmadik negyedévében zárul le. A Global Green Europe Kft. jelenleg mintegy 180 főt foglalkoztat, forgalma 2024-ben nagyjából 15,5 milliárd forintra rúgott. Adózot eredmény 700 milliós mínuszt mutatott.

A teljes képhez hozzátartozik, hogy a felvásárlás még hatósági jóváhagyás függvénye, ez folyamatban van. A tranzakciót az LT Foods Europe Holdings hajtja végre, amely a delhi székhelyű anyacég 100 szálékos tulajdonú, közvetett leányvállalata.

