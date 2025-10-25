Kolumbia elnökét és családját szankcionálta az Egyesült Államok a drog miatt

Szankcióval sújtotta Gustavo Petro kolumbiai elnököt és több közeli családtagját az Egyesült Államok a dél-amerikai országban zajló kábítószer-előállítás miatt – jelentette be pénteken az amerikai pénzügyminisztérium.

Gustavo Petro szankciós listára került, mert az amerikaiak szerint kesztyűs kézzel bánik a drogkartellekkel / Fotó: AFP

Amerika bekeményített a kábítószer elleni harcban

A kolumbiai államfő felesége, fia és az ország belügyminisztere, Armando Benedetti is szankciók alá került. A pénzügyminiszter Scott Bessent által jegyzett közlemény szerint Gustavo Petro engedi a kábítószerkartellek virágzását, és megtagadta, hogy leállítsa tevékenységüket. Azonban Donald Trump amerikai elnök határozott lépéseket tesz az Egyesült Államok védelmében, és világossá tette, hogy nem tolerálja az országba tartó drogkereskedelmet.

Szeptember eleje óta az amerikai hadsereg csaknem tíz támadást hajtott végre feltételezett kábítószercsempész hajók ellen a Dél- és Közép-Amerikához közeli nemzetközi vizeken, és a legtöbb célpont venezuelai eredetű volt.

Az elmúlt napokban Trump Petrót is többször bírálta, mondván, a kolumbiai elnök nem elég hatékony a kábítószer-előállítókkal és -kereskedőkkel szemben. Az amerikai hadsereg térségbeli műveleteit pénteken bírálta Luiz Inácio Lula da Silva brazil elnök, és elmondta, hogy országok nem sérthetik meg egy másik nemzet szuverenitását vagy alkotmányát a kábítószer-kereskedelem elleni harc nevében.

Lula jelezte azt is, hogy aggályát személyesen is közli majd Trumppal, amikor vasárnap Malajziában egy nemzetközi csúcstalálkozón alkalmuk lesz tárgyalóasztalhoz ülni.