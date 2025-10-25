Elképesztő repülőteret adtak át ebben az ázsiai országban – videó

A kambodzsai miniszterelnök átvágta a szalagot az ország új repülőterének hivatalos megnyitóján, azonban csak a kilenctonnás arany Buddha megáldása után kezdődhetett el az első repülőgépek leszállása a Phnom Penh Techo nemzetközi légikikötőben.

Megnyitották a kétmilliárd dolláros repülőteret – még arany Buddha is van benne / Fotó: AFP

Az Origo cikke szerint a kormány azt reméli, hogy a repülőteret hamarosan ellepik majd a turisták, a turisztikai szakemberek azonban már korántsem ilyen pozitívak.

A 87 ezer négyzetméteres létesítményt, Kambodzsa kevésbé látogatott déli részén a turizmus és a befektetések új korszakának kapujaként hirdetik. A brit Foster + Partners cég által tervezett épület dizájnja talán ezért is félreérthetetlenül kambodzsai, olyannyira, hogy még egy kilenctonnás Buddha is helyet kapott benne.

Charles Vann, a Cambodia Airport Investment Company igazgatója, a repülőtér egyik fő pénzügyi támogatója, reményét fejezte ki, hogy a repülőtér önmagában is vonzóvá válik majd az utazók számára. „Hisszük, hogy ez a repülőtér sok látogatót vonz majd Kambodzsába, hasonlóan Dubajhoz vagy Londonhoz” – mondta a CNN-nek.

Az ország diverzifikálni szeretné kínálatát az Angkorvaton, azaz az ősi hindu-buddhista templomkomplexumon túl, amelyet jelenleg a fő attrakciójának tekintenek. Az új kifutópályák pedig újabb turistákkal kecsegtetnek.

Phnom Penhből Bangkokba, Pekingbe, Hanoiba, Szingapúrba és Kuala Lumpurba indulnak repülőjáratok.

A Turkish Airlines és az Etihad már idén ősztől közvetlen járatokat indít Isztambulból és Abu-Dzabiból is, ezáltal sokkal könnyebbé téve az európai és közel-keleti látogatók számára Kambodzsa elérését.