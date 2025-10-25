Deviza
EUR/HUF390.02 0% USD/HUF335.46 0% GBP/HUF446.43 0% CHF/HUF421.59 -0.04% PLN/HUF91.89 0% RON/HUF76.69 0% CZK/HUF16.04 0% EUR/HUF390.02 0% USD/HUF335.46 0% GBP/HUF446.43 0% CHF/HUF421.59 -0.04% PLN/HUF91.89 0% RON/HUF76.69 0% CZK/HUF16.04 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
Kambodzsa
repülő
repülőtér

Elképesztő repülőteret adtak át ebben az ázsiai országban – videó

Megnyitották a kétmilliárd dolláros repülőteret. Még arany Buddha is van benne.
VG
2025.10.25., 18:15

A kambodzsai miniszterelnök átvágta a szalagot az ország új repülőterének hivatalos megnyitóján, azonban csak a kilenctonnás arany Buddha megáldása után kezdődhetett el az első repülőgépek leszállása a Phnom Penh Techo nemzetközi légikikötőben. 

Megnyitották a kétmilliárd dolláros repülőteret – még arany Buddha is van benne / Fotó: AFP

Az Origo cikke szerint a kormány azt reméli, hogy a repülőteret hamarosan ellepik majd a turisták, a turisztikai szakemberek azonban már korántsem ilyen pozitívak.

A 87 ezer négyzetméteres létesítményt, Kambodzsa kevésbé látogatott déli részén a turizmus és a befektetések új korszakának kapujaként hirdetik. A brit Foster + Partners cég által tervezett épület dizájnja talán ezért is félreérthetetlenül kambodzsai, olyannyira, hogy még egy kilenctonnás Buddha is helyet kapott benne.

Charles Vann, a Cambodia Airport Investment Company igazgatója, a repülőtér egyik fő pénzügyi támogatója, reményét fejezte ki, hogy a repülőtér önmagában is vonzóvá válik majd az utazók számára. „Hisszük, hogy ez a repülőtér sok látogatót vonz majd Kambodzsába, hasonlóan Dubajhoz vagy Londonhoz” – mondta a CNN-nek.

Az ország diverzifikálni szeretné kínálatát az Angkorvaton, azaz az ősi hindu-buddhista templomkomplexumon túl, amelyet jelenleg a fő attrakciójának tekintenek. Az új kifutópályák pedig újabb turistákkal kecsegtetnek.

Phnom Penhből Bangkokba, Pekingbe, Hanoiba, Szingapúrba és Kuala Lumpurba indulnak repülőjáratok. 

A Turkish Airlines és az Etihad már idén ősztől közvetlen járatokat indít Isztambulból és Abu-Dzabiból is, ezáltal sokkal könnyebbé téve az európai és közel-keleti látogatók számára Kambodzsa elérését.

Ajánlott videók

Továbbiak
3 perc
repülő

Elképesztő repülőteret adtak át ebben az ázsiai országban – videó

Megnyitották a kétmilliárd dolláros repülőteret. Még arany Buddha is van benne.
3 perc
ChatGPT

Forradalmasíthatja az internetezést a ChatGPT új böngészője, a Google már most érzi a hatását

Veszélyes konkurenciát kaphat a régóta egyeduralkodónak számító Google Chrome.
4 perc
öregedés

Óriási kihívás a fejlett országoknak az elöregedés

Az OECD-országokban átfogó változásokra van szükség a helyzet kezelésére.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu