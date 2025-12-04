Deviza
Most lehet állami földet vásárolni: már tart az árverés, előnyben a kezdő termelők – itt a lista a meghirdetett területekről

December 2-től indult az állami kisparcellák (10 hektár alatti területek) értékesítése: több mint 3100 darab föld találhat gazdára 2025. december 17-ig, kizárólag elektronikus úton, az Agrárminisztérium EPR rendszerén keresztül. A pályázat elsősorban a családi gazdaságokat, fiatal gazdákat és helyi termelőket célozza, kedvező árakkal és szigorú, termelői szemléletű elbírálással.
VG
2025.12.04, 21:28

A magyar agrárium egyik kulcsfontosságú folyamata, az állami földek értékesítése újabb szakaszába lép: a gazdálkodók ezreit vonhatja be a december 17-ig tartó pályázati időszak, amelyben több mint 3100 darab, 10 hektárnál kisebb területű parcella talál gazdára – írja az Agroinform.

termelő, föld, gazda, traktor
Termelő: most lehet állami földet vásárolni / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Ez a lépés – ahogy azt a Magyar Gazdák Országos Szakszervezete (MAGOSZ) is hangsúlyozza – elsősorban a kisebb léptékű termelőknek nyit ajtót, miközben a folyamat teljes egészében digitális úton zajlik, biztosítva a transzparenciát és a hatékonyságot. A kezdeményezés hátterében az agrárpolitika azon törekvése áll, hogy a földek ne maradjanak kihasználatlanul, hanem azok kezébe kerüljenek, akik aktívan művelik azokat, ezzel hozzájárulva a vidékfejlesztéshez és a birtokszerkezet racionalizálásához.

Termelő: most lehet állami földet vásárolni

Az Agrárminisztérium által koordinált értékesítés célja egyértelmű: a kisebb, gyakran szétszórtan fekvő parcellák – amelyek mérete jellemzően néhány hektártól maximum 10 hektárig terjed – ne jelentsenek akadályt a kistermelők előtt. Ezek a területek ugyanis sokszor nehezen illeszthetők be a nagyüzemi gazdálkodásba, éppen ezért az állam most kifejezetten azokat célozza meg, akik

családi gazdaságokban, állattartásban vagy alternatív mezőgazdasági tevékenységekben gondolkoznak.

 A MAGOSZ szerint ez a megközelítés hosszú távon erősítheti a vidéki közösségeket, ahol a földhöz jutás nem csupán gazdasági tényező, hanem a helyi identitás és fenntarthatóság alapja is. Ugyanakkor érdemes megjegyezni, hogy a pályázati rendszer szigorú feltételekkel dolgozik, hogy elkerülje a spekulációt, és valóban a termelői szándékot helyezze előtérbe.

A folyamat technikai részletei egyszerűsítettek, de alapos előkészületet igényelnek a résztvevőktől. Az ajánlattevést kizárólag elektronikusan, az Agrárminisztérium Elektronikus Pályázati Rendszerén (EPR) keresztül lehet megtenni, ami a december 2-án, hétfőn elindult szakaszban napi szinten elérhetővé válik.

A regisztráció és a benyújtás határideje 2025. december 17., így a gazdáknak alig két hét áll rendelkezésükre a felkészülésre. 

A rendszerhez való hozzáférés a Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ) révén történik, amely a Digitális Állampolgárság Program (DÁP) mobilalkalmazásán vagy az Ügyfélkapu+ felületén keresztül valósítható meg. Ez a digitális azonosítás nem csupán biztonságot nyújt – például a személyazonosság ellenőrizésével –, hanem csökkenti a bürokratikus terheket is, hiszen minden lépés online lezajlik, papíralapú dokumentáció nélkül.

Azoknak, akik kevésbé jártasak a digitális eszközökben, ez felvethet kihívásokat, de az agrárhivatalok tanácsadói hálózata segíthet a beállítással és a pályázati űrlapok kitöltésével. A meghirdetett földek pontos listája és a részletes értékesítési hirdetmény már elérhető az Agrárminisztérium hivatalos weboldalán, ahol térképes vizualizációk és leírások segítik az érdeklődőket a megfelelő parcella kiválasztásában.

A területek elhelyezkedése országos, de jellemzően olyan vidékeken koncentrálódnak, ahol a kisüzemi gazdálkodás hagyományosan erős: például Dél-Alföldön, Észak-Magyarországon vagy a Dunántúli dombságokban. Az árak piaci alapúak, de az állami tulajdonlás miatt gyakran kedvezőbbek a kereskedelmi forgalomban kaphatóaknál, bár ez függ a helyi adottságoktól, mint a talajminőség vagy a infrastruktúra közelsége.

Gazdálkodási tervet is várnak a pályázóktól

A pályázóknak kulcsfontosságú, hogy az ajánlatukban ne csak az árat, hanem a gazdálkodási tervet is bemutassák, mivel az elbírálásnál szempont a hosszú távú fenntarthatóság és a helyi munkaerő bevonása. Ez a komplex értékelési rendszer biztosítja, hogy a földek ne váljanak rövid távú befektetési eszközökké, hanem maradjanak a mezőgazdaság szolgálatában.

Szakértők szerint ez az értékesítési hullám illeszkedik a kormány agrárstratégiájába, amely 2013 óta hangsúlyozza a termelői földhöz jutás fontosságát. A korábbi körökben – például a nagyobb birtokok eladása során – már látható volt, hogy az ilyen aukciók növelik a gazdálkodók tulajdonosi arányát, ami stabilabb piacot eredményez.

A MAGOSZ egy friss elemzésében kiemeli, hogy a kisebb parcellák értékesítése különösen előnyös a fiatal gazdák számára, akik számára a hitelfelvétel mellett a saját föld a siker kulcsa lehet. Ugyanakkor a szervezet óvatosságra int: a digitális pályázati rendszer ellenére előfordulhatnak technikai problémák, és a rövid határidő miatt érdemes mielőbb nekilátni a regisztrációnak.

