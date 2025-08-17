Augusztus 20: több mint egytucatnyi tűzijáték és különleges fagylaltok várják a vendégeket a Balatonnál

Budapest mellett a legtöbben ebben az évben is a Balatonnál nézhetnek majd tűzijátékot. Ráadásul itt az idei augusztus 20-i állami ünnep különleges látványosságot kínál: két egymást követő napra tervezett tűzijáték-sorozat várja a látogatókat, ami kifejezetten kedvez a turizmusnak – írta a Balatoni Turizmus Szövetséget idézve az Origo.

A Balatonnál augusztus 20-án 14 helyszínen várják tűzijátékkal az itt pihenő vendégeket / Fotó: MW

Augusztus 20-án ennyi tűzijátékot szerveznek a tó körül

Az Origó azt írja, összesen 14 balatoni településen lesz majd tűzijáték idén. De nem csupán tűzijátékban, fagylaltban sem lesz hiány a magyar tenger mellett, a rengeteg vendéget vonzó augusztus 20-i ünnepen a fagyizók széles választékkal és többfelé meghosszabbított nyitvatartással várják a vendégeket, különlegesnél különlegesebb hűs édességekkel. Az Origo utánajárt, mennyiért kínálják most a fagylalt gombócát egyebek mellett a Balaton fagyija versenyen részt vevő cukrászdákban.