Váratlanul bezárt Budapest egyik legnagyobb plázája: nagy a baj, kiderült, mi történt – teljes a bizonytalanság az újranyitásról

Továbbra sem tud vásárlókat fogadni a magyar főváros óriási bevásárlóközpontja. A bezárt budapesti pláza újranyitása teljesen bizonytalan.

Bezárt budapesti pláza: nagy a baj, kiderült, mi történt

Ahogy arról a Világgazdaság elsőként beszámolt, kedden délelőtt 11 óra környékén szinte teljes egészében elment az áram a Corvin plázában. A beszámolók szerint a boltok üresek voltak: biztonsági őrök, becsukott ajtók és a bejárathoz tett táblák tájékoztatják az arra járókat, hogy az üzletek ideiglenesen nem üzemelnek.

A Corvin pláza meghatározó létesítmény a budapesti kiskereskedelemben. Még 2010. október 27-én nyílt meg a józsefvárosi Corvin sétányon, a Futó utca 37–45. szám alatt. Az épület építési költsége 375 millió euró volt, a beruházó a Dél-Pest mintegy 400 ezer fős lélekszámára méretezte a célközönségét. A bevásárlóközpont négyszintes, bruttó kiskereskedelmi alapterülete 34 600 négyzetméter. Bőven több mint száz különböző bolt és üzlethelyiség működik benne.

Bezárt budapesti pláza: óriási a baj

Jelenleg azonban semmi sem működik a lifteken és a fotocellás ajtókon kívül. Lapunk úgy tájékozódott, hogy ennek súlyos oka van: az áramszünet azért keletkezett, mert

a pláza mellett folyó építkezésen teljes egészében elvágtak egy kábelt,

amelyen keresztül a Corvin is kapja a villamos energiát. Az Elmű szakemberei órák óta dolgoznak a probléma elhárításán, de az bonyolult művelet. „Semmit sem tudunk, teljes a bizonytalanság. Könnyen lehet, hogy ma már nem áll helyre a szolgáltatás” – fogalmazott a történéseket ismerő forrás megkeresésünkre.

Ami külön problémát okoz, hogy a boltok egy része bezárni sem tud, mivel a biztonsági rácsok leengedéséhez áramra lenne szükség. Így az ottani alkalmazottak továbbra is várakoznak. A helyzet merőben szokatlan, még ha nem is példátlan.

Utoljára 2023 novemberében következett be hasonló áramszünet a Corvin plázában. Akkor egyik üzletet sem tudták kinyitni. Aznap reggel egy eladó azt nyilatkozta, hogy egyik kollégájuk órákra bent ragadt az üzletben. Ezúttal ilyen információ nem érkezett, de arról beszéltek, hogy ilyen hosszúságú áramkimaradás még nem volt a bevásárlóközpont 15 éves fennállása alatt.