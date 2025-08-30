Hol a legolcsóbb az éjszakai élet Európában?

Egy friss összeállítás most pontosan erre kereste a választ, és meglepő eredmények születtek. A toplistán nemcsak ikonikus fővárosok, hanem kevésbé ismert helyek is feltűntek. Van köztük olyan, amelyet a sörkultúrája tett világhírűvé, egy másik kreatív negyedeivel hódít, egy mediterrán nagyváros hajnalig tartó lüktetésével vonzza a fiatalokat, és természetesen akad köztük egy magyar város is, amelynek romkocsmái szinte önálló branddé váltak az elmúlt években. Természetesen, Budapestről van szó.
A rangsor készítői figyelembe vették
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.