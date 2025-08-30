Deviza
Hol a legolcsóbb az éjszakai élet Európában?

Ha valaki Európában szeretne bulizni, általában London, Párizs vagy Amszterdam jut először eszébe. Csakhogy ezek a városok méregdrágák – egy éjszaka alatt elmehet annyi pénz, amennyiből máshol egy hétig is kijönne az ember. Éppen ezért sokan keresik azokat az úti célokat, ahol nem kell kompromisszumot kötni a hangulatban, mégis baráti áron lehet élvezni a pezsgő éjszakát. Hova vegyen jegyet az, aki alacsonyabb árakon, minőségi és biztonságos szórakozást keres?
Lengyel Gabriella
2025.08.30, 18:59

Egy friss összeállítás most pontosan erre kereste a választ, és meglepő eredmények születtek. A toplistán nemcsak ikonikus fővárosok, hanem kevésbé ismert helyek is feltűntek. Van köztük olyan, amelyet a sörkultúrája tett világhírűvé, egy másik kreatív negyedeivel hódít, egy mediterrán nagyváros hajnalig tartó lüktetésével vonzza a fiatalokat, és természetesen akad köztük egy magyar város is, amelynek romkocsmái szinte önálló branddé váltak az elmúlt években. Természetesen, Budapestről van szó. 

éjszakai élet
Éjszakai élet: Budapest is felkerült az ár-értékben legvonzóbb éjszaki életet kínáló városok toplistájára / Fotó: Máthé Zoltán

A rangsor készítői figyelembe vették

  •  az italárakat, 
  • a bárok és klubok sűrűségét,
  •  valamint a biztonságot is. Így állt össze az a bizonyos ötös lista, amely sokaknak adhat új ötletet a következő utazáshoz. A jó hír az, hogy a magyar fővárosa is bekerült a kiválasztottak közé – nem véletlenül. Aki egyszer belekóstolt Budapest éjszakai életébe, az tudja, hogy különleges, sokszínű és elérhető áron kínálja mindazt, ami miatt a kontinens legjobb bulivárosai közé került. Az, hogy a bulinegyed lakóinak erről teljesen más a véleménye, azt kár lenne eltagadni. De vajon mely városok kerültek még fel a listára? És ki lett az abszolút győztes? A teljes rangsort itt olvashatja.

