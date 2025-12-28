Deviza
Brutális összeggel vágná meg a nyugdíjasokat a Tisza Párt

A legtöbb nyugdíjas számára órási érvágást jelentene, ha a Tisza Párt kormányra kerülne. Az ellenzéki párt tervei szerint megadóztatnák a nyugdíjakat, amivel több százezer forinttal kevesebb pénz maradna az időskorúak zsebében.
VG
2025.12.28, 12:20
Frissítve: 2025.12.28, 12:32

Összességében több ezer milliárd forint elvonásáról van szó a Tisza Pártnak készült megszorítócsomagban. Mégis szembetűnő, hogy nyugdíjaskorú honfitársainkat különösen megsarcolnák Magyar Péter pártjának szakértői, elvéve a 13. és 14. havi nyugdíjat, megadóztatva a nyugellátásokat – írja az Origo.

nyugdíj
Brutális összeggel vágná meg a nyugdíjasokat a Tisza Párt / Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

A lap azt írja a kiszivárgott gazdasági konvergenciaprogram alapján, hogy egy átlagnyugdíjban részesülő időskorú évi 423 ezer forintot, 

a nyugdíj mellett munkát vállalók pedig akár évi 2,2 milliót veszíthetnének. 

Ezt tetézi, hogy a Tisza Párt szakértői a 13. és 14. havi nyugdíj eltörlését és új adóterhek bevezetését is szorgalmazzák.

A Tisza az özvegyi nyugdíjat is megsarcolná

Noha a Tisza Pártnak készült megszorítócsomag egyetlen társadalmi réteget sem kímélne, a nyugdíjasok különösen rosszul járnának, ha megvalósulnának a párt holdudvarába tartozó közgazdászok javaslatai. Számítások szerint

  • a 13. havi nyugdíj megszüntetése önmagában évi 246 ezer forinttal rövidítené meg az átlagnyugdíjasokat. 
  • Ehhez jönne a programban szereplő 20 százalékos jövedelemadó, amely az özvegyi nyugdíjakat is terhelné. 
  • Ezzel havonta átlagosan további 35 ezer forinttal, évente 423 ezer forinttal csökkenne az idősek ellátása.

Azonban ennél is súlyosabb következményei lennének a Tisza-adó idősekre vonatkozó passzusainak azok számára, akik a nyugdíj mellett munkaviszonyban dolgoznak. Ez esetben a nyugdíjcsökkentés, az özvegyi ellátás adóztatása és a 13. havi nyugdíj eltörlése együtt akár évi 2,2 millió forintos bevételkiesést okozna. A nyugdíjas járulékkedvezmény megszüntetésével a Tisza Párt újabb tízezreket húzna ki az időskorúak pénztárcájából.

Nem tisztelik az időseket, és ezt el is mondják

A párt környezetében többen kritizálták az idősebb szavazókat. Emlékezhetünk Raskó György és Ruszin-Szendi Romulusz kijelentéseire, melyek egyértelműen idősellenes hangulatot tükröznek a feltörekvő párt vezetőinek körében.

A Tisza titkos megszorítócsomagján munkálkodó gazdasági elemzők többször nyilvánosan is kijelentették, hogy a 13. havi nyugdíj eltörlését üdvösnek tartanák.

Ráadásul az iromány szerzői között felbukkan Surányi György, Petschnig Mária Zita és Simonovits András is, akik a korábbi baloldali megszorítócsomagok idején is a nyugdíjasok juttatásainak drasztikus megnyirbálását szorgalmazták.

Baloldali közgazdászok szerint „tiszta őrület” a 14. havi nyugdíj

A legutóbbi hírek szerint – természetesen – a 14. havi nyugdíj is csípheti a tiszások szemét. Ennek bizonyítékát Lengyel László egyik nyilatkozata adja, aki szintén a Tisza megszorítócsomagjának egyik feltételezett szerzője. A közgazdász-politológus a Klikk TV-ben korábban arról értekezett, hogy a 14. havi nyugdíj „tiszta őrület”, és ha a Tisza Párt kormányra kerülne, ezt „öt percen belül elvennék”.

Az pedig végképp a hab a tortán, hogy Magyar Péter pártjának koszorús nyugdíjszakértője, Simonovits András a következőképp érvelt a magasabb nyugellátási összegek ellen: „A tehetősebb emberek tovább élnek, és akkor aránytalanul meg fogja terhelni ez az extra kiadás a kasszát. Ezek az emberek – tette hozzá – akár harminc évet is eltölthetnek a rendszerben.”

 

