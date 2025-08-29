Így csalnak a boltok az akciókkal: most előre szólt a hatóság, indulnak az ellenőrzések

Sok tévhit terjed azzal kapcsolatban, hogy szabályosan hogyan néz ki egy akció hirdetése. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NFKH) közleménye szerint a fogyasztóvédelmi hatóság folyamatosan és célzottan ellenőrzi, hogy a vállalkozások betartják-e az akciós árfeltüntetés előírásait.

A fogyasztóvédelem kiemelten figyeli az akciókat / Fotó: Unsplash

Az úgynevezett „30 napos szabály” értelmében az árcsökkentést mindig a megelőző 30 nap legalacsonyabb árához szükséges viszonyítani, így biztosítva, hogy a fogyasztókat ne lehessen félrevezetni mesterségesen megemelt árakkal vagy „kamu akciókkal”.

A fogyasztókat nem elegendő tehát az elmúlt 30 nap legalacsonyabb áráról tájékoztatni, az akció mértékét is ahhoz – vagyis az elmúlt 30 nap legalacsonyabb árához – kell viszonyítani.

Ugyancsak fontos ellenőrzési szempont, hogy az akciót megelőző korábbi egységárat is fel kell tüntetni.

Az akciós ajánlatok kerülnek a fókuszba

Az NKFH szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalok folyamatosan ellenőrzik a szabályok betartását, hiszen a fogyasztók vásárlási döntéseiben kulcsszerepet játszik a termékek ára, ezért alapvető fontosságú, hogy az árak feltüntetése átlátható és összehasonlítható legyen.

Az akciók és árkedvezmények különösen nagy hatással vannak a vásárlói magatartásra, így a tisztességes tájékoztatás a kereskedelmi gyakorlat egyik legfontosabb eleme. Az ellenőrzések célja tehát, hogy a fogyasztók az akciók során is megalapozott döntést hozhassanak, pontosan lássák a kedvezmények mértékét, és ezzel párhuzamosan a piaci verseny tisztességes keretek között működjön.

Volt gond bőven

A fogyasztóvédelmi hatóság tavaly országosan csaknem négyezer üzletben tartott átfogó ellenőrzést, és az akciós árak feltüntetését is vizsgálta.

Az eredmények szerint 96 esetben az akciós eladási ár, további 88 esetben pedig az akciós egységár nem felelt meg az előírásoknak.

A korábbi ár feltüntetése kapcsán 34 üzletben tárt fel jogsértést a hatóság.

A szabályozás bevezetése óta – a szigorú hatósági fellépésnek is köszönhetően – ezen a téren a korábbi évekhez képest javuló tendencia érzékelhető a hagyományos kereskedelemben. A 2022-ben tapasztalt 16 százalékos kifogásolási arány 2023-ban 13 százalékra csökkent, 2024-ben pedig a hagyományos üzletek esetében már csak elenyésző mértékben tapasztalta a hatóság a korábbi ár feltüntetésének hiányát.