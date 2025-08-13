Ha a következő párharcot is megnyeri a Fradi, őrült összeget kereshet

Miután a Ferencváros keddi győzelmével továbbjutott a a Bajnokok Ligája-selejtező utolsó fordulójába, óriási összegért játszhat a főtáblára jutásért az azeri Qarabag ellen, és az első magyar csapat lehet, amely bejut a BL tavaly létrehozott, már nem csoportkörös, hanem ligaalapú alapszakaszába.
A Magyar Nemzet vizsgálta meg, hogy mekkora pénz ütheti a Fradi markát, ha sikeresen veszi a következő akadályt is, valamint azt is sorra vette, hogy a magyar bajnokcsapat – mely 2019 óta mindig valamelyik európai kupa főtábláján szerepelt – mekkora összegeket gyűjtött az elmúlt években.
Bár az UEFA hivatalosan még nem hirdette ki a 2025–2026-os idényre vonatkozó pénzdíjakat, de az egybehangzó előzetes becslések szerint a BL alapszakaszába bejutó 36 csapat mindegyike 18,62 millió eurós (mintegy 7,4 milliárd forint) garantált díjazásban részesül. Ez olyan nagy összeg, hogy a Fradi továbbjutása már önmagában új rekordot jelentene az európai kupákban begyűjtött pénz vonatkozásában, hiszen a korábbi rekord a 2020-as BL-csoportkör, amikor a Ferencváros 17,2 millió eurót keresett az európai porondon, beleértve a megszerzett pontért járó többletjuttatást is.
Ha a Fradi győztesen kerül ki a Qarabag elleni párharcból, akkor rögtön 18,62 millió euró bevételre tesz szert,
ám ezt a BL ligaszakaszában tovább gyarapíthatja, győzelmenként 2,1 millió, döntetlenenként 0,7 millió euróval, ráadásul még a végső helyezésért is jár további pénz, még az utolsó helyért is 275 ezer euró.
A korábbi évek alapján is látható, hogy a legtöbbet a Bajnokok Ligájában lehet keresni, hiszen a Fradi a 2022–2023-as idényben a nyolcaddöntőig jutott az Európa-ligában, az előző évadban pedig túlélte az alapszakaszt ugyancsak a második számú kupasorozatban, ám ezekért csak mintegy a felét kapta a 2020-as BL-csoportkörrel keresett pénznek.
Most is hasonlóan nagy a különbség. A Qarabag elleni továbbjutás és a BL-főtábla azonnali 18,62 millió eurót érhet, míg a párharc vesztese „csak” 4,29 milliót kap azért, mert eljutott az utolsó selejtezőkörig. Plusz 4,31 milliót az Európa-liga főtáblájáért, ahol folytatja a szereplését. Ez így azonban összesen is csak 8,6 millió, ami nagyjából tízmillióval kevesebb a BL-ért járó összegnél.
A Qarabag elleni meccseket jövő héten kedden a Groupama Arénában, majd egy héttel később Bakuban rendezik.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.