miniszterelnök
2026
Orbán Viktor
orosz-ukrán háború
kormányfő
Magyarország
2025

Orbán Viktor elárulta, mi 2026 tétje – „Ezt a magyarok is érezni fogják!"

Megtartotta évértékelő beszédét a miniszterelnök. Orbán Viktor a jövő év nagy kérdésének tekinti, hogy az amerikaiak az európaiak nélkül békét tudnak-e kötni az oroszokkal.
VG
2025.12.31, 13:07
Frissítve: 2025.12.31, 14:30

Mozgalmas év volt 2025 a világban és Magyarországon egyaránt. Orbán Viktor miniszterelnök december 31-én, délután ennek kapcsán tartott évértékelő interjút hivatalos csatornáin.

Orbán Viktor miniszterelnök
Orbán Viktor szerint 2025 vízválasztó év volt / Fotó: Orbán Viktor / Facebook

A kormányfő szerint 2025 fontos év volt, vízválasztó. Donald Trump megnyerte a választást, és abban lehetett bízni, hogy véget vet az orosz–ukrán háborúnak. Mi is ezt reméltük, erre építettünk. De nem ez történt.

„Először fordult elő a pályám során, hogy az Amerikai Egyesült Államok és az Európia Unió egy nagy horderejű kérdésben különböző állásponton helyezkedik el” – jelentette ki Orbán Viktor. Hozzátette, hogy Magyarország az amerikai álláspont oldalán áll, a béke oldalán áll, a háborúból való kimaradás mellett áll. Szerinte ez lesz 2026 tétje is, hogy ki tudunk-e maradni a háborúból.

Bíztunk benne, de egyelőre elmaradt az áttörés

2025 jobb volt, mint 2024 – tette hozzá –, mert idén Amerika is a béke oldalára állt, azonban az áttörés még elmaradt. Orbán elmondta, hogy a magyar gazdaság a béke gazdaságát folytatja az európai hadigazdasággal szemben. Ennek volt egy átfutása, de már látszanak a jelei annak, hogy ez működőképes. Ennek a programnak számos fontos lépése január elsején indul, ezt a magyarok is érezni fogják. A miniszterelnök ezzel arra utalt, hogy 2026. január elsejétől tovább bővül az adókedvezmények és a családtámogatások rendszere Magyarországon.

Orbán elmondta, hogy Magyarország kis ország, és akkor tud igazán sikeres lenni, ha nemcsak az itt élő 10 millió embert látja el, hanem máshova is termel. Ebben most nehézséget okoz, hogy a fő felvevőpiacunk, az Európai Unió háborús gazdaságra állt át. Emiatt más piacokat is meg kell céloznunk a termékeinkkel. Ez a konnektivitás stratégiája, melynek keretében más partnerekkel is igyekszünk kiépíteni a kapcsolatainkat, nemcsak Nyugat felé, hanem Kelet felé is nyitunk. Ez hasonló ahhoz, amit az Amerikai Egyesült Államok is képvisel, hiszen ő is a világon mindenhol értékesíti a termékeit.

„Mi a nyugati szövetségi rendszer részei vagyunk, és ott is akarunk maradni. Nem kilépni akarunk a nyugati szövetségi rendszerből, hanem azt akarjuk, hogy az Európai Unióban és a NATO-ban józan döntések szülessenek” – jelentette ki Orbán Viktor.

A miniszterelnök szerint ebben nem vagyunk egyedül, a NATO-ban Amerika, az EU-ban pedig Szlovákia és Csehország is hasonló álláspontra képvisel. De rajtuk kívül is vannak hasonló hangok az unióban, velük hozták létre a Patrióták képviselőcsoportját. A Patrióták célja a béke gazdaságának megteremtése Európában is. A kormányfő szerint a 2026-os év egyik nagy kérdése az is, hogy az amerikaiak az európaiak nélkül békét tudnak-e kötni az oroszokkal. Ez a béke egyben azt is eredményezné, hogy az Oroszország elleni szankciók jelentős részét feloldanák, és így egy jelentős piac újra kinyílna Európa és Magyarország számára is.

Orbán Viktor szerint a béke a tét a 2026-os választáson is

A kormányról és a Fideszről Orbán elmondta, hogy szakmailag és humán erőforrások tekintetében rendben vannak. Szerinte a Fidesz önreflexív párt, ami nem tökéletes, vannak hibái, de azokból tud okulni, azokat kijavítja. A nem odavaló emberek idővel kikerülnek onnan.

A kormányzó pártnak nem az a dolga, hogy kampányoljon – fűzte hozzá –, hanem az a dolga, hogy kormányozzon, és ezt is teszi.

Orbán Viktor kijelentette, hogy 2026-ban arra kér mandátumot a magyar választóktól, hogy távol tartsa Magyarországot az európai háborútól. Ha ezt sikerül elérni, akkor nem kell átállni hadigazdaságra, maradhat a béke gazdasága. A másik lehetőség a háborúba való belekeveredést, hadgazdaságra való átállást és megszorításokat hoz. Úgy véli, hogy az ellenzék az elmúlt időszakban sikeresen átszervezte önmagát. Az emberek ugyan változtak, azonban a fő választóvonalak a kormány és az ellenzék között nem változtak.

Arra a kérdésre, hogy mondjon három dolgot, mit kíván 2026-ra, azt válaszolta:

Béke, béke, béke. Boldog új évet!

