Rettegnek tőle, de órák múlva bevezetik az eurót – az infláció már most megköszönte, kilőtt az egekbe

A bolgár euróbevezetés körüli feszültséget tovább erősíti, hogy az infláció már az átállás előtti hónapokban érezhetően gyorsult, miközben a lakosság jelentős része eleve bizalmatlan a közös valuta hatásaival szemben. A hivatalos statisztikák szerint a fogyasztói árak növekednek, különösen az élelmiszerek, a szolgáltatások és a mindennapi kiadások esetében. Bulgária jegybankja és kormánya ugyan hangsúlyozza, hogy az árfolyamrögzítés miatt technikailag nincs szó klasszikus értelemben vett leértékelésről, a gyakorlatban azonban sok kereskedő már felfelé kerekít, amit a vásárlók az euró számlájára írnak.

Bulgária lakosságának jelentős része bizalmatlan a közös valuta hatásaival szemben / Fotó: AFP

Az elemzések szerint a drágulás nem csupán pszichológiai jelenség: az átállás költségei, az informatikai rendszerek frissítése, a kettős árazás és az adminisztrációs terhek mind megjelennek az árakban. Több bolgár ágazati szervezet arra figyelmeztetett, hogy a kisebb vállalkozások számára az euróra való átállás likviditási kihívást jelent, amit részben a fogyasztókra hárítanak át. Ennek következménye, hogy az infláció már az euró hivatalos bevezetése előtt „megelőlegezte” a váltást.

A társadalmi elégedetlenséget az is fokozza, hogy Bulgária az uniós rangsorok szerint továbbra is az egyik legszegényebb tagállam, ahol

a bérek

és a nyugdíjak

messze elmaradnak az euróövezeti átlagtól. Ebben a környezetben az árak gyors emelkedése különösen érzékenyen érinti a háztartásokat, és erősíti azt az érzetet, hogy az euró bevezetése nem feltétlenül a mindennapi megélhetést szolgálja, hanem inkább politikai és brüsszeli elvárások teljesítését.

Brüsszel ugyanakkor egyértelműen támogatja az átállást, és az euró bevezetését összekapcsolja az uniós források folyósításával is. Bulgária az RRF-keretből és más uniós alapokból jelentős összegekre számít, amelyek kifizetésénél kulcsszerepet játszik a fiskális fegyelem és az eurózónához való csatlakozás. Kritikus hangok szerint ez tovább erősíti azt az érzést, hogy az euró bevezetése inkább „feltétel”, mintsem valódi gazdasági konszenzus eredménye.