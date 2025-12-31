Az olaszok és a spanyolok immár nem Európa páriái, olcsóbban vesznek fel hitelt, mint a franciák, Németországot is hamarosan beérhetik

Koutny szerint a 10 éves német kötvényekhez viszonyított felárak jövőre tovább szűkülhetnek:

Olaszország esetében 0,5–0,6 százalékpontra,

Spanyolország esetében pedig 0,3–0,4 százalékpontra.

A befektetők Spanyolország javuló gazdasági pályájára és Olaszország fegyelmezett fiskális politikájára hivatkoznak. Mindez hozzájárul a fiskális kockázatok általános csökkenéséhez ezekben az országokban, valamint más korábbi adóssággócokban, például Görögországban is.

Ken Egan, a KBRA hitelminősítő európai szuverén adósságért felelős igazgatója szerint Dél-Európa javuló gazdasági kilátásai „két Európa történetét” rajzolják fel: az északét és a délét. A dél-európai gazdaságok határozott fordulatot hajtottak végre a krónikus államháztartási hiánytól, míg például Franciaország egyre erősebben küzd a költségvetési hiánnyal.

A hitelminősítők – köztük az S&P – előrejelzése szerint Franciaország államadóssága a GDP 120 százalékát érheti el a következő években.

Itt a spanyol csoda?

Spanyolország a világ leggyorsabban növekvő nagy fejlett gazdasága lehet 2025-ben immár második egymást követő évben. A turizmus, az alacsony energiaárak és az uniós források kombinációjának köszönhetően az IMF idén 2,9 százalékos GDP-növekedést prognosztizál az országnak.

A növekvő adóbevételekkel együtt ez a dinamika a spanyol költségvetési hiányt a GDP 3,2 százalékáról 2,5 százalékra csökkentheti 2024 és az idei év között – a spanyol jegybank előrejelzése szerint.

Az olaszokat a fiskális fegyelemért díjazza az európai állampapírpiac

Az olasz gazdaság ennél jóval kevésbé látványos növekedésre képes: a GDP várhatóan 2027-ig is 1 százalék alatt marad.

A befektetők ennek ellenére kedvezően viszonyulnak Giorgia Meloni miniszterelnökhöz, akinek jobboldali kormánya erős elkötelezettséget mutat a hiánycsökkentés iránt,

annak ellenére is, hogy a megélhetési költségek emelkedése komoly nyomást gyakorol a munkavállalókra.

Közgazdászok szerint Róma végre kezdi learatni a korábbi, az adóelkerülés visszaszorítását célzó erőfeszítések gyümölcsét is, ami növeli az állami bevételeket. Az olasz kormány előrejelzése szerint

a 2023-ban még 7,2 százalékos költségvetési hiány

2025-re 3 százalékra csökkenhet, ami lehetővé tenné, hogy az ország a vártnál gyorsabban kikerüljön az EU túlzottdeficit-eljárása alól,

éppen akkor, amikor Párizs várhatóan túllépi a Brüsszelben elfogadott hitelfelvételi célokat.

Más pályán focizhatnak az olasz és a spanyol kötvények

Abszolút értelemben az olasz és a spanyol hitelfelvételi költségek továbbra is magasak a Covid-járvány előtti, rendkívül alacsony vagy negatív kamatkörnyezethez képest.

Idén Olaszország költségei nagyjából 3,5 százalék körül stagnáltak, míg Spanyolországé közel 3,3 százalékra emelkedett.

Az azonban, hogy ezek az országok egyre közelebb kerülnek a korábban sokkal biztonságosabbnak tartott európai államokhoz, azt jelenti, hogy államkötvényeik megítélése „egy teljesen más szintre kerül” – mondta James McAlevey, a BNP Paribas Asset Management globális aggregált és abszolút hozamú befektetésekért felelős vezetője.

Mindez elkezdi megnyitni a globális kereslet lehetőségét e piacok iránt egy szélesebb befektetői kör számára

– tette hozzá McAlevey, megjegyezve, hogy a hagyományosan rendkívül óvatos jegybanki tartalékkezelők is elkezdhetik fontolóra venni az olasz vagy spanyol államadósság vásárlását devizatartalékaik befektetésekor.