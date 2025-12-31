Fapados fegyverekkel készülhet a végső csapásra Oroszország: nem lopnak többé a németektől, de Irán keze is benne van – ezt tudja a Sahid–107-es

Oroszország újabb, iráni fejlesztésű támadódrónt állít szolgálatba az ukrajnai háborúban, amellyel még inkább a mennyiségre és az alacsony költségre helyezi a hangsúlyt – írta a Spiegel.

Az oroszok ki akarják fárasztani az ukrán légvédelmet / Fotó: Hans Lucas via AFP

A Sahid–107-es típus megjelenése azt jelzi, hogy Moszkva nem csupán technológiai fejlesztéssel, hanem gyártási egyszerűsítéssel és tömeges alkalmazással próbál előnyt szerezni a fronton, miközben az ukrán légvédelem kimerítésére törekszik.

Olcsóbb, egyszerűbb, de nagy számban bevethető

A Sahid–107-es az iráni Sahid dróncsalád újabb tagja, amely a korábban széles körben használt Sahid–136-osnál kisebb és technológiailag egyszerűbb eszköz. Elemzők szerint a konstrukció elsődleges célja nem a precíziós csapásmérés vagy a nagy hatótáv maximalizálása, hanem az, hogy a drónt

gyorsan,

nagy mennyiségben

és alacsony költséggel

lehessen előállítani. A típus így jól illeszkedik Oroszország azon stratégiájába, amely a légvédelmi rendszerek túlterhelésére épít.

A rendelkezésre álló információk szerint a drón egyszerű aerodinamikai kialakítással, X alakú vezérsíkkal és viszonylag kis teljesítményű motorral rendelkezik. Robbanófeje körülbelül 15 kilogrammos, ami elegendő taktikai célpontok, kisebb infrastruktúra-elemek vagy katonai állások megsemmisítésére. A hatótávolság elérheti a 300 kilométert, ami lehetővé teszi, hogy a frontvonal mögötti területeket is fenyegetés alatt tartsa.

A légvédelem kifárasztása az oroszok célja

Bár a Sahid–107-es nem számít technológiai áttörésnek, katonai jelentőségét éppen egyszerűsége adja. Oroszország az elmúlt időszakban egyre inkább a drónrajok alkalmazására épít, ahol az olcsóbb eszközök feladata nem feltétlenül az, hogy önmagukban döntő csapást mérjenek, hanem hogy

lekössék,

kifárasszák

és drága elfogórakéták használatára kényszerítsék

az ukrán légvédelmet.

Ukrán források már beszámoltak az első sikeres elfogásokról is: a Sahid–107-est több esetben lelőtték, ami azt mutatja, hogy a típus nem sebezhetetlen. Ugyanakkor szakértők szerint a fenyegetést nem az egyes drónok képességei, hanem a tömeges alkalmazás jelenti, különösen akkor, ha a Sahid–107-est más, nagyobb és erősebb drónokkal együtt vetik be.