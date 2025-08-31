Ez a gyönyörű sziget a magyarok kedvence – ennyit költöttünk Görögországban

A külföldi utazások száma és költése is emelkedett tavaly. A magyarok összesen 1733 milliárd forintot költöttek külföldi nyaralásaikra, ami 9 százalékos növekedés az előző évhez képest. Az egyik legnépszerűbb célpont egy görög sziget – írta az Origo.

Ez a görög sziget a magyarok kedvence / Fotó: NurPhoto via AFP

A legnépszerűbb úti célok között továbbra is

Ausztria,

Horvátország

és Görögország

szerepeltek. Az utazók átlagosan 575 ezer forintot költöttek egy-egy külföldi nyaralásra, míg a családok esetében ez az összeg akár 760 ezer forint is lehetett.

A görög sziget, amelyre mindenki vágyik

A magyar turisták kedvence Kréta, Görögország legnagyobb szigete. A sziget gazdag történelmi örökséggel, kulturális látnivalókkal és lenyűgöző strandokkal várja a látogatókat. A Knósszoszi palota romjai, a Szamariász-szurdok túrái, valamint a kristálytiszta vizű öblök különösen népszerűek. A helyi közlekedés és infrastruktúra jól szervezett, így a turisták könnyen felfedezhetik a sziget különböző részeit. A magyarok körében népszerűek a helyi gasztronómiai élmények és a családi programok is, amelyek segítenek a pihenés mellett a kulturális élményekbe való belemerülésben.

A belföldi nyaralások során a kiadások jókora eltéréseket mutattak. A budapesti utazók átlagosan 444 ezer forintot költöttek, a vidéki városok lakói 313–331 ezer forintot, míg a falvakban élők 236 ezer forintot szántak nyaralásukra. Az eltérések mögött a szálláshelyek árai, az utazási távolságok és a szolgáltatások minősége állhatnak.

Az infláció és a gazdasági helyzet befolyásolja az utazások számát. A válaszadók

54 százaléka ugyanannyiszor utazott, mint az előző évben,

32 százalékuk kevesebbszer,

14 százalékuk pedig többször.

A költségek növekedése miatt a magyarok egyre inkább mérlegelik az utazások gyakoriságát és célját.

2024-ben a magyarok tetemes összegeket költöttek nyaralásra, miközben a belföldi turizmus is erősödött. Bár a cím nem árulja el, Kréta a legnépszerűbb görög úti cél a magyarok körében, ahol a kulturális, történelmi és természeti élmények ötvöződnek a pihenéssel. A jövőben a gazdasági tényezők és az egyéni preferenciák továbbra is meghatározzák az utazási trendeket.

További részletek az Origón olvashatók.