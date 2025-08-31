Ez a gyönyörű sziget a magyarok kedvence – ennyit költöttünk Görögországban

A külföldi utazások száma és költése is emelkedett tavaly. A magyarok összesen 1733 milliárd forintot költöttek külföldi nyaralásaikra, ami 9 százalékos növekedés az előző évhez képest. Az egyik legnépszerűbb célpont egy görög sziget – írta az Origo.
A legnépszerűbb úti célok között továbbra is
szerepeltek. Az utazók átlagosan 575 ezer forintot költöttek egy-egy külföldi nyaralásra, míg a családok esetében ez az összeg akár 760 ezer forint is lehetett.
A magyar turisták kedvence Kréta, Görögország legnagyobb szigete. A sziget gazdag történelmi örökséggel, kulturális látnivalókkal és lenyűgöző strandokkal várja a látogatókat. A Knósszoszi palota romjai, a Szamariász-szurdok túrái, valamint a kristálytiszta vizű öblök különösen népszerűek. A helyi közlekedés és infrastruktúra jól szervezett, így a turisták könnyen felfedezhetik a sziget különböző részeit. A magyarok körében népszerűek a helyi gasztronómiai élmények és a családi programok is, amelyek segítenek a pihenés mellett a kulturális élményekbe való belemerülésben.
A belföldi nyaralások során a kiadások jókora eltéréseket mutattak. A budapesti utazók átlagosan 444 ezer forintot költöttek, a vidéki városok lakói 313–331 ezer forintot, míg a falvakban élők 236 ezer forintot szántak nyaralásukra. Az eltérések mögött a szálláshelyek árai, az utazási távolságok és a szolgáltatások minősége állhatnak.
Az infláció és a gazdasági helyzet befolyásolja az utazások számát. A válaszadók
A költségek növekedése miatt a magyarok egyre inkább mérlegelik az utazások gyakoriságát és célját.
2024-ben a magyarok tetemes összegeket költöttek nyaralásra, miközben a belföldi turizmus is erősödött. Bár a cím nem árulja el, Kréta a legnépszerűbb görög úti cél a magyarok körében, ahol a kulturális, történelmi és természeti élmények ötvöződnek a pihenéssel. A jövőben a gazdasági tényezők és az egyéni preferenciák továbbra is meghatározzák az utazási trendeket.
További részletek az Origón olvashatók.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.