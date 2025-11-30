Deviza
Elképesztő a kereslet az új német szupertank iránt, egyszerűen nem lehet eltalálni, megsemmisíti a rá kilőtt lövedékeket

A KNDS eddig háromszázötven megrendelést kapott az új Leopard 2 modellre. Az új német szupertank iránti kereslet évekre elegendő munkát ad a gyártónak.
D. GY.
2025.11.30., 10:17

Az Oroszországgal kapcsolatos növekvő félelmek fellendülést gerjesztenek az európai fegyvergyártó cégek számára. Az új német szupertank, a Leopard 2 modell iránt hatalmas a kereslet. Csak a német hadsereg több mint száz darabot rendelt.

Leopard 2 A8 új német szupertank
Leopard 2 A8 – az új német szupertank izraeli technológiát is tartamaz / Fotó: AFP

A francia-német KNDS védelmi vállalat 350 megrendelést kapott öt országból az új Leopard 2 tankmodellre – erősítette meg a cég szóvivője a Handelsblatt című német lapnak. 

  • Németország mellett 
  • Hollandia, 
  • Norvégia, 
  • Litvánia és a 
  • Cseh Köztársaság is megrendelte az 1979-ben bemutatott tank továbbfejlesztett verzióját.

És ez még messze nem a vége; a német fegyveres erők eddig 123 Leopard 2 A8 tankot rendeltek, ám Boris Pistorius (SPD) szövetségi védelmi miniszter már bejelentette a tank első nyilvános bemutatóján, hogy további 75 harcjármű beszerzését tervezik. 

A KNDS Germany szerint más ügyfelekkel is folynak a tárgyalások. 

Az új A8 modell többek között az izraeli Rafael gyártó védelmi rendszerével van felszerelve, amely a becsapódás előtt megsemmisíti a becsapódó lövedékeket és drónokat.

Több milliárd dolláros a kereslet az új német szupertank iránt

A KNDS nem hozza nyilvánosságra a megrendelések mennyiségét és a szállítási határidőket. Az azonban egyértelmű, hogy a megrendelések több milliárd dolláros volument képviselnek, és több éven át lefoglalják majd a vállalatot. Egy új Leopard tank két számjegyű millió eurós összegbe kerül, a karbantartás és a fenntartási költségek nélkül. 

A német kormány több mint 3,4 milliárd eurót tervez költeni a már megrendelt 123 Leopard 2 A8 tankra.

A KNDS szerint az elmúlt évtizedekben leszállított Leopard 2 tankok közül 3300 jelenleg is szolgálatban áll 23 ország fegyveres erőinél.

KNDS

