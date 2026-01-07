Megjöttek az adatok: kiderült, hányan dolgoznak Magyarországon és mennyi idő munkát találni

2025 novemberében a 15–74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 637 ezer főt tett ki. A munkanélküliek száma 213 ezer fő, a munkanélküliségi ráta 4,4 százalék volt.

A KSH szerint enyhén csökkent a foglalkoztatottság / Fotó: Bús Csaba

A 2025. szeptember–novemberi időszakban a foglalkoztatottak átlagos létszáma a 15–74 évesek körében 4 millió 656 ezer fő volt, mely 36 ezerrel elmaradt az előző év azonos időszakában mért értéktől.

A férfiak körében a foglalkoztatottak száma 35 ezer fővel, 2 millió 453 ezer főre mérséklődött, míg a nők esetében lényegében nem változott 2, 2 millió 202 ezer főt tett ki. A közfoglalkoztatottak létszáma 75 ezer fő, a külföldön dolgozóké pedig 106 ezer fő volt. A 15–64 évesek körében a népesség és a foglalkoztatottak számának egyidejű csökkenése mellett a foglalkoztatási ráta gyakorlatilag nem változott, 75 százalék volt.

Kevesebb a munkanélküli is

A 2025. szeptember–novemberi időszakban a 15–74 éves munkanélküliek átlagos száma 216 ezer fő, 15 ezerrel kevesebb, mint egy évvel korábban, a munkanélküliségi ráta pedig 4,4 százalék volt. A férfiak esetében a munkanélküliek száma 120 ezer, a nőknél 96 ezer főt tett ki. A ráta a férfiak esetében 4,7, a nők körében 4,2 százalék lett.

A munkakeresés átlagos időtartama 12,3 hónapot vett igénybe.