Váratlanul csökkentek azt árak az iparban, de nem mindenki lehet boldog

A tavalyi évhez képest 2,7 százalékkal csökkentek novemberben az ipari termelői árak a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) szerdán közzétett adatai szerint. A belföldi értékesítés árai 1,8, az exportértékesítéséi 3,1 százalékkal visszaestek az előző év novemberéhez képest. Októberben éves alapon még 1,8 százalékos növekedést jegyeztek fel az ipari termelői árak esetében.

Az ipari termelői árak csökkentek, de sajnos nem a fogyasztási cikkek örében/Fotó: Reuters

Októberhez képest a belföldi értékesítési árak 0,3 százalékkal emelkedtek, az exportértékesítési árak 0,5 százalékkal mérséklődtek, így az ipari termelői árak összességében 0,3 százalékkal alacsonyabbak voltak.

Ezért estek az ipari termelői árak

Részletesebben vizsgálva a belföldi termelői árak 1,8 százalékos csökkenése mögött a 62,7 százalékos súlyt képviselő feldolgozóipar 1,1, és a 35,4 százalékos súlyú energiaipar (villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás) 2,8 százalékos visszaesése áll éves alapon, ugyanakkor az élelmiszeripar értékesítési árai 4,1 százalékkal növekedtek.

Rendeltetés szerint vizsgálva pedig belföldön az energia- és továbbfelhasználásra termelő ágazatokban együttesen 3,1, a beruházási javakat gyártókban 1,5 százalékkal mérséklődtek, a fogyasztási cikkeket gyártókban pedig 4,0 százalékkal emelkedtek az árak.

Az exportértékesítés árainak éves szintű 3,1 százalékos csökkenése mögött pedig a 91,8 százalékos súlyú feldolgozóipar árainak 2,2 és a 8,0 százalékos súlyú energiaipar árainak 11,7 százalékos esését mérték.

Az év első 11 hónapját tekintve a belföldi értékesítés árai 2,7, az exportértékesítéséi 5,8 százalékkal nőttek, így mindent egybevetve az ipari termelői árak 4,8 százalékos emelkedtek.