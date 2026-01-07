Szédületes rali után megpihennek a magyar blue chipek, de a Richternek erről nem szóltak

A kirobbanó nemzetközi befektetői hangulat szédületes raliba tolta a magyar piacot is a hét második napján , a keddi kereskedésben a Mol több mint 5, a Richter 3, az OTP pedig 2,4 százalékkal emelkedett. A magyar tőzsde így magasról indult szerdán, a BÉT blue chipjei egy kisebb korrekcióval is indították a napot, a BUX index 0,2 százalékkal 116 272 pontig süllyedt az első percekben.

Brutális napja volt a BÉT nagyjainak kedden, a folytatásra figyelnek a befektetők / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Az OTP 0,2 százalékkal 36 900 forintig, a Mol pedig 0,7 százalékkal 3136 forintig süllyedt a gongszó után, a Richter viszont 0,2 százalékkal 10 250 forintig emelkedett, a Magyar Telekom pedig ugyanott, 1818 forinton jár, ahol kedden zárt.